«Мама-кошка»: сексуальная Тина Кароль предстала в латексном наряде
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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальный снимок. На кадре знаменитость позирует в кожаной куртке, латексных штанах и туфлях на шпильке. Черный аутфит звезда дополнила выразительным макияжем, с акцентом на стрелках, и стильной укладкой. В таком образе Тина предстала на страницах коллекционного издания книги Ukrainian Women in Vogue. К слову, певица стала первой украинской звездой в истории VOGUE, которая украсила обложку этой книги.
Поклонники пришли в восторг от дерзкого облика знаменитости, и рассыпались в комплиментах:
«Икона».
«Мама-кошка».
«Сердечко замирает».
«Тина, тебе так идет этот образ».
«Другая, но так же прекрасна».
«Это шедевр».
«Королева стиля».
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