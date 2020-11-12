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«Мама-кошка»: сексуальная Тина Кароль предстала в латексном наряде

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Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками дерзким фото.

Сексуальная Тина Кароль предстала в латексном наряде
Сексуальная Тина Кароль предстала в латексном наряде
instagram.com/tina_karol/instagram.com/tina_karol

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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальный снимок. На кадре знаменитость позирует в кожаной куртке, латексных штанах и туфлях на шпильке. Черный аутфит звезда дополнила выразительным макияжем, с акцентом на стрелках, и стильной укладкой. В таком образе Тина предстала на страницах коллекционного издания книги Ukrainian Women in Vogue. К слову, певица стала первой украинской звездой в истории VOGUE, которая украсила обложку этой книги.

Поклонники пришли в восторг от дерзкого облика знаменитости, и рассыпались в комплиментах:

«Икона».

«Мама-кошка».

«Сердечко замирает».

«Тина, тебе так идет этот образ».

«Другая, но так же прекрасна».

«Это шедевр».

«Королева стиля».

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Теги: Тина Кароль, певица, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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бе ме  (аноним)  12.11.2020, 16:28
Оценка:  0
бе ме
ипать говно жидовское /))
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