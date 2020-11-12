«Мама-кошка»: сексуальная Тина Кароль предстала в латексном наряде

Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками дерзким фото.

Сексуальная Тина Кароль предстала в латексном наряде instagram.com/tina_karol/instagram.com/tina_karol

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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальный снимок. На кадре знаменитость позирует в кожаной куртке, латексных штанах и туфлях на шпильке. Черный аутфит звезда дополнила выразительным макияжем, с акцентом на стрелках, и стильной укладкой. В таком образе Тина предстала на страницах коллекционного издания книги Ukrainian Women in Vogue. К слову, певица стала первой украинской звездой в истории VOGUE, которая украсила обложку этой книги.

Поклонники пришли в восторг от дерзкого облика знаменитости, и рассыпались в комплиментах:

«Икона». «Мама-кошка». «Сердечко замирает». «Тина, тебе так идет этот образ». «Другая, но так же прекрасна». «Это шедевр». «Королева стиля».

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