«Сногсшибательная»: Юлия Санина впечатлила поклонников своей красотой
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Популярная исполнительница Юлия Санина на своей странице в Инстаграм опубликовала милое селфи. На кадре знаменитость запечатлела себя с нежным макияжем в бронзовых оттенках и с распущенными волосами. Образ звезда дополнила кофтой кислотного цвета. Под публикацией певица призналась, что из-за погоды ее настроение изрядно испортилось:
«Убиваю осеннюю хандру кислотным цветом.
Держитесь, мои хорошие, совсем скоро Jingle Bells ❄».
Поклонники восхитились красотой Юлии, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Неймовірна😍😍».
«Юля, ты очень красивая, не слушай никого».
«О Боже, ну почему же так красиво?»
«Юля, у вас такие красивые глаза».
«Красивая очень».
«Такая миниатюрная».
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