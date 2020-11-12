«Сногсшибательная»: Юлия Санина впечатлила поклонников своей красотой

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась с подписчиками милым фото.

Юлия Санина впечатлила поклонников своей красотой instagram.com/the_hardkiss

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Популярная исполнительница Юлия Санина на своей странице в Инстаграм опубликовала милое селфи. На кадре знаменитость запечатлела себя с нежным макияжем в бронзовых оттенках и с распущенными волосами. Образ звезда дополнила кофтой кислотного цвета. Под публикацией певица призналась, что из-за погоды ее настроение изрядно испортилось:

«Убиваю осеннюю хандру кислотным цветом.

Держитесь, мои хорошие, совсем скоро Jingle Bells ❄».

Поклонники восхитились красотой Юлии, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Неймовірна😍😍». «Юля, ты очень красивая, не слушай никого». «О Боже, ну почему же так красиво?» «Юля, у вас такие красивые глаза». «Красивая очень». «Такая миниатюрная».

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