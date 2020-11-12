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«Сногсшибательная»: Юлия Санина впечатлила поклонников своей красотой

Комментариев: 1
Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась с подписчиками милым фото.

Юлия Санина впечатлила поклонников своей красотой
Юлия Санина впечатлила поклонников своей красотой
instagram.com/the_hardkiss

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Популярная исполнительница Юлия Санина на своей странице в Инстаграм опубликовала милое селфи. На кадре знаменитость запечатлела себя с нежным макияжем в бронзовых оттенках и с распущенными волосами. Образ звезда дополнила кофтой кислотного цвета. Под публикацией певица призналась, что из-за погоды ее настроение изрядно испортилось:

«Убиваю осеннюю хандру кислотным цветом.
Держитесь, мои хорошие, совсем скоро Jingle Bells ❄».

Поклонники восхитились красотой Юлии, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Неймовірна😍😍».

«Юля, ты очень красивая, не слушай никого».

«О Боже, ну почему же так красиво?»

«Юля, у вас такие красивые глаза».

«Красивая очень».

«Такая миниатюрная».

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Теги: Юлия Санина, певица, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  12.11.2020, 16:01
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гость
Ничего сногшибательного, типичная шалава с окружной.
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