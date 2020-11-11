"Ужин с любимым": Слава Каминская рассмешила Сеть новым фото

Солистка "НеАнгелов" Слава Каминская показала, с кем провела вчерашний вечер.

Бывшая участница шоу “Танці з зірками 2020“ и солистка популярного дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская в очередной раз продемонстрировала фанам отличное чувство юмора.

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Так, на своей странице в Инстаграм 36-летняя знаменитость показала, как провела вчерашний вечер. Слава написала, что устроила романтический ужин с любимым. Однако, на фото артисткой сидела за столом не с мужчиной, а с котом.

“Романтический ужин с любимым❤️ Любимого арендовала, ужин готовила сама🤣🍔“, - забавно подписала кадр Каминская, добавив хэштеги “начинаю собирать котов“, “будни главной разведенки“ и “любит меня мурчит“.

Новая публикация участницы “НеАнгелов“ собрала множество комментариев от поклонников певицы:

Прям моя жизнь 🤣

Кажется любимый заглядывается на Ваш ужин)

Слава, обожаю ваше чувство юмора 🔥😂

Котяра зачётный ✌️😂😂

А любимый красив! Молчалив! Обаятелен! Ласков! О чем ещё можно мечтать 😊

Так органично подбирать компаньона под цвет вина 😂 или наоборот 😁

Знакомая ситуация 😆😆😆

Напомним, ранее Слава Каминская рассекретила, как общается с экс-мужем после развода.

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