"Ужин с любимым": Слава Каминская рассмешила Сеть новым фото
Бывшая участница шоу “Танці з зірками 2020“ и солистка популярного дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская в очередной раз продемонстрировала фанам отличное чувство юмора.
Читай также: Самая пышногрудая украинка рассказала, как с ней знакомятся мужчины в соцсети
Так, на своей странице в Инстаграм 36-летняя знаменитость показала, как провела вчерашний вечер. Слава написала, что устроила романтический ужин с любимым. Однако, на фото артисткой сидела за столом не с мужчиной, а с котом.
“Романтический ужин с любимым❤️ Любимого арендовала, ужин готовила сама🤣🍔“, - забавно подписала кадр Каминская, добавив хэштеги “начинаю собирать котов“, “будни главной разведенки“ и “любит меня мурчит“.
Новая публикация участницы “НеАнгелов“ собрала множество комментариев от поклонников певицы:
- Прям моя жизнь 🤣
- Кажется любимый заглядывается на Ваш ужин)
- Слава, обожаю ваше чувство юмора 🔥😂
- Котяра зачётный ✌️😂😂
- А любимый красив! Молчалив! Обаятелен! Ласков! О чем ещё можно мечтать 😊
- Так органично подбирать компаньона под цвет вина 😂 или наоборот 😁
- Знакомая ситуация 😆😆😆
Напомним, ранее Слава Каминская рассекретила, как общается с экс-мужем после развода.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил