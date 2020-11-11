Самая пышногрудая украинка рассказала, как с ней знакомятся мужчины в соцсети
Рекордсменка Украины, обладательница самой большой натуральной груди в Украине, участница конкурса “Miss Universe Plus Size 2019“, модель Мила Кузнецова рассказала, какие сообщение от мужчин получает в Инстаграм.
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32-летняя красотка призналась, что ей часто задают однотипные вопросы, на которые она уже устала отвечать.
“Когда тебе написали за день кучу сообщений и все как под копирку😬 в основном все пишут: привет, как дела, ты очень красивая, чем сегодня занималась, какой рост, вес, силикон, натуральные, какой размер, как твой день, почему не отвечаешь?! Я с радостью с вами пообщаюсь если вы выйдите с рамок этих вопросов!“, - написала Мила.
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Кроме того девушка отметила, что читает все сообщения и комментарии. Она добавила, что тех пользователей Сети, которые несут негатив, сразу же отправляет в черный список.
“Хочу ещё сказать, что я читаю все Ваши сообщения, и мне очень приятно читать комментарии, которые вы пишите! Благодарю за позитив и за разнообразие отдельное спасибо! А на негатив я не отвечаю, а пополняю чёрный список!“, - поделилась Кузнецова.
Свой пост модель дополнила роликом с блогером Ibazer Suleimanov. В видео парень интересуется, натуральная ли у Кузнецовой грудь.
Когда тебе написали за день тучу сообщений и все как под копирку😬 в основном все пишут: привет, как дела, ты очень красивая, чем сегодня занималась, какой рост, вес, силикон, натуральные, какой размер, как твой день, почему не отвечаешь?! Я с радостью с вами пообщаюсь если вы выйдите с рамок этих вопросов! Я люблю своих хороших и интересных подписчиков! Хочу ещё сказать что я читаю все Ваши сообщения, и мне очень приятно читать коментарии которые вы пишите! Благодарю за позитив и за разнообразие отдельное спасибо! А на негатив я не отвечаю, а пополнят чёрный список! Ведь как корабль назовёшь, так он и поплывёт! Спасибо мои любимые и драгоценные 💎 . . Model: @zvezdagramma @ibazer_suleimanov . . . #lingeriemodel #lingerie #lingerieaddict #lingerielife #plussizewomen #plussizemodel #plussizebeauties #effyourbeautystandards #modelplussize #bodypositive #bigsize #bra #brasize #ukrainegirl #krisline #poland #ukraine #brazil #бодипозитив #белье #бельенабольшуюгрудь #80n #plussize #plusisequal #worldwide #goddess #modeling
Напомним, ранее Мила Кузнецова соблазнительно позировала в красном белье.
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