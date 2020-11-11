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Самая пышногрудая украинка рассказала, как с ней знакомятся мужчины в соцсети

Комментариев: 2
Обладательница самого большого бюста в Украине Мила Кузнецова объяснила подписчикам, на какие сообщение в Инстаграм никогда не ответить.
Самая пышногрудая украинка рассказала, как с ней знакомятся мужчины в соцсети
Самая пышногрудая украинка рассказала, как с ней знакомятся мужчины в соцсети
instagram.com/mila_kuznetsova10

Рекордсменка Украины, обладательница самой большой натуральной груди в Украине, участница конкурса “Miss Universe Plus Size 2019“, модель Мила Кузнецова рассказала, какие сообщение от мужчин получает в Инстаграм.

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32-летняя красотка призналась, что ей часто задают однотипные вопросы, на которые она уже устала отвечать.

“Когда тебе написали за день кучу сообщений и все как под копирку😬 в основном все пишут: привет, как дела, ты очень красивая, чем сегодня занималась, какой рост, вес, силикон, натуральные, какой размер, как твой день, почему не отвечаешь?! Я с радостью с вами пообщаюсь если вы выйдите с рамок этих вопросов!“, - написала Мила.

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Кроме того девушка отметила, что читает все сообщения и комментарии. Она добавила, что тех пользователей Сети, которые несут негатив, сразу же отправляет в черный список.

“Хочу ещё сказать, что я читаю все Ваши сообщения, и мне очень приятно читать комментарии, которые вы пишите! Благодарю за позитив и за разнообразие отдельное спасибо! А на негатив я не отвечаю, а пополняю чёрный список!“, - поделилась Кузнецова.

Свой пост модель дополнила роликом с блогером Ibazer Suleimanov. В видео парень интересуется, натуральная ли у Кузнецовой грудь. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Когда тебе написали за день тучу сообщений и все как под копирку😬 в основном все пишут: привет, как дела, ты очень красивая, чем сегодня занималась, какой рост, вес, силикон, натуральные, какой размер, как твой день, почему не отвечаешь?! Я с радостью с вами пообщаюсь если вы выйдите с рамок этих вопросов! Я люблю своих хороших и интересных подписчиков! Хочу ещё сказать что я читаю все Ваши сообщения, и мне очень приятно читать коментарии которые вы пишите! Благодарю за позитив и за разнообразие отдельное спасибо! А на негатив я не отвечаю, а пополнят чёрный список! Ведь как корабль назовёшь, так он и поплывёт! Спасибо мои любимые и драгоценные 💎 . . Model: @zvezdagramma @ibazer_suleimanov . . . #lingeriemodel #lingerie #lingerieaddict #lingerielife #plussizewomen #plussizemodel #plussizebeauties #effyourbeautystandards #modelplussize #bodypositive #bigsize #bra #brasize #ukrainegirl #krisline #poland #ukraine #brazil #бодипозитив #белье #бельенабольшуюгрудь #80n #plussize #plusisequal #worldwide #goddess #modeling

Допис, поширений МИЛА КУЗНЕЦОВА MISS UKRAINE🇺🇦 (@mila_kuznetsova10)

Напомним, ранее Мила Кузнецова соблазнительно позировала в красном белье.

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Теги: Мила Кузнецова
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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thebestdraw    12.11.2020, 10:47
Оценка:  +3
thebestdraw
а в чём красота то? ничего красивого в ней нет. Ну грудь большая, это да.
trgvm1    12.11.2020, 10:37
Оценка:  0
trgvm1
дааааааааа найди себе мужикааааааааааааааааааа
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