Обладательница самого большого бюста в Украине Мила Кузнецова объяснила подписчикам, на какие сообщение в Инстаграм никогда не ответить.

Самая пышногрудая украинка рассказала, как с ней знакомятся мужчины в соцсети instagram.com/mila_kuznetsova10

Рекордсменка Украины, обладательница самой большой натуральной груди в Украине, участница конкурса “Miss Universe Plus Size 2019“, модель Мила Кузнецова рассказала, какие сообщение от мужчин получает в Инстаграм.

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32-летняя красотка призналась, что ей часто задают однотипные вопросы, на которые она уже устала отвечать.

“Когда тебе написали за день кучу сообщений и все как под копирку😬 в основном все пишут: привет, как дела, ты очень красивая, чем сегодня занималась, какой рост, вес, силикон, натуральные, какой размер, как твой день, почему не отвечаешь?! Я с радостью с вами пообщаюсь если вы выйдите с рамок этих вопросов!“, - написала Мила.

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Кроме того девушка отметила, что читает все сообщения и комментарии. Она добавила, что тех пользователей Сети, которые несут негатив, сразу же отправляет в черный список.

“Хочу ещё сказать, что я читаю все Ваши сообщения, и мне очень приятно читать комментарии, которые вы пишите! Благодарю за позитив и за разнообразие отдельное спасибо! А на негатив я не отвечаю, а пополняю чёрный список!“, - поделилась Кузнецова.

Свой пост модель дополнила роликом с блогером Ibazer Suleimanov. В видео парень интересуется, натуральная ли у Кузнецовой грудь.

Напомним, ранее Мила Кузнецова соблазнительно позировала в красном белье.

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