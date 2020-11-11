42-летняя певица Николь Шерзингер поделилась снимками с отдыха.

Николь Шерзингер в бикини показала, как расслабляется у бассейна instagram.com/nicolescherzinger

Американская певица, участница женской группы “The Pussycat Dolls“ и бывшая судья вокального проекта “The X Factor“ Николь Шерзингер подразнила фанов пикантными фотографиями с отдыха.

Читай также: Деми Мур отмечает 58-летие: Как актриса выглядела в молодости

Так, на своей странице в Инстаграм 42-летняя артистка показала, как расслабляется в свободное время. На свежих снимках Николь в леопардовом бикини эффектно выгнулась у бассейна.

“Вдохни, не дыши и... выгнись. Выгляди естественно 👌🏽“, - написала под кадрами Шерзингер.

Листай карусель, чтобы посмотреть все фотографии:

Ранее сообщалось, что Николь Шерзингер трогательно поздравила бойфренда с первой годовщиной.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​