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Николь Шерзингер в бикини показала, как расслабляется у бассейна

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42-летняя певица Николь Шерзингер поделилась снимками с отдыха.
Николь Шерзингер в бикини показала, как расслабляется у бассейна
Николь Шерзингер в бикини показала, как расслабляется у бассейна
instagram.com/nicolescherzinger

Американская певица, участница женской группы “The Pussycat Dolls“  и бывшая судья вокального проекта “The X Factor“ Николь Шерзингер подразнила фанов пикантными фотографиями с отдыха.

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Так, на своей странице в Инстаграм 42-летняя артистка показала, как расслабляется в свободное время. На свежих снимках Николь в леопардовом бикини эффектно выгнулась у бассейна.

“Вдохни, не дыши и... выгнись. Выгляди естественно 👌🏽“, - написала под кадрами Шерзингер.

Листай карусель, чтобы посмотреть все фотографии:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suck in, don’t breath and....ARCH. Look natural 👌🏽

Допис, поширений Nicole Scherzinger (@nicolescherzinger)

Ранее сообщалось, что Николь Шерзингер трогательно поздравила бойфренда с первой годовщиной.

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Теги: Николь Шерзингер
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Источник: Ivonа bigmir)net

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