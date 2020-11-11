Николь Шерзингер в бикини показала, как расслабляется у бассейна
Американская певица, участница женской группы “The Pussycat Dolls“ и бывшая судья вокального проекта “The X Factor“ Николь Шерзингер подразнила фанов пикантными фотографиями с отдыха.
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Так, на своей странице в Инстаграм 42-летняя артистка показала, как расслабляется в свободное время. На свежих снимках Николь в леопардовом бикини эффектно выгнулась у бассейна.
“Вдохни, не дыши и... выгнись. Выгляди естественно 👌🏽“, - написала под кадрами Шерзингер.
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Ранее сообщалось, что Николь Шерзингер трогательно поздравила бойфренда с первой годовщиной.
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