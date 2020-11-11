Оля Цибульская впервые рассказала об измене

Оля Цибульская на прямой вопрос, была ли всегда верна любимому мужчине, честно ответила: «Нет».

«Это был непростой период в нашей жизни. Но он был, – призналась героиня «Зіркового шляху». – Появился Саша. Это была какая-то магия».

Когда Оля Цибульская начала сольную карьеру в Украине, то стала набирать балет. Среди тех, кто пришел на кастинг, был тот самый Саша.

«Он такой самец. Высокий, красивый, талантливый, харизматичный, – описала певица танцора и добавила: – воспитанный и интеллигентный».

Но Саша оказался слишком высоким, поэтому его не взяли в балет. А через год Оля снова встретилась с ним, когда в ее коллективе заболел один из танцоров. И ему на замену в Харьков приехал этот молодой человек.

«И я немного растерялась...Мы выступили и на следующий день возвращались, – рассказала певица в интервью для канала «Украина». – У нас был целый вечер для прогулки по городу. Мы общались, пили капучино, смотрели фильм «Завтрак у Тиффани». И в принципе, позавтракали мы тоже вместе».

На тот момент Ольга Цибульская встречалась с будущим мужем. Но из-за Саши стала отдаляться от него: не всегда брала телефон, когда он звонил, была занята.

«Мы не так часто стали созваниваться, и он понял, что-то пошло не так. Он написал мне письмо от руки и в нем были два билета, – поделилась певица. – Из «Борисполя» в Париж».

Тогда певица сказала Саше, что уезжает во Францию на гастроли. И они решили, что на этом все – продолжения не будет.

«Мы перестали общаться, перестали видеться. Я полетела в Париж и оттуда вернулась беременной, – рассказала певица в интервью для канала «Украина». – Наш Нестор немножко даже картавит, потому что он приехал из Франции».

А через время Ольга снова встретилась с Сашей. Правда, теперь у них были только творческие отношения. Он снялся в ее клипе «Дівчинка».

Смотрите «Зірковий шлях» в 9:30 в эфире канала «Украина».

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