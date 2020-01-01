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Похудевшая Селена Гомес похвасталась эффектной фотосессией для глянца

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Певица Селена Гомес поразила стройностью на новых снимках.
Похудевшая Селена Гомес похвасталась эффектной фотосессией для глянца
Getty Images

Американская певица и актриса Селена Гомес, которая стала всемирно известной после роли Алекс Руссо в сериале “Волшебники из Вэйверли Плэйс“, похвасталась похудевшей фигурой на новых фото.

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На своей странице в Инстаграм 28-летняя артистка опубликовала подборку кадров из модной фотосессии для CR Fashion Book China. Селена предстала перед камерой в пяти ярких образах. Она позировала в красивых платьях, украшенных блестками и стразами, воздушной юбке и коротком свитере, а также в боди необычного кроя и в белых колготах.

instagram.com/selenagomez

instagram.com/selenagomez

instagram.com/selenagomez

instagram.com/selenagomez

instagram.com/selenagomez

instagram.com/selenagomez

Ранее сообщалось, что Селена Гомес примерила купальник, который создали специально для нее.

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Теги: Селена Гомес
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Источник: Ivonа bigmir)net

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