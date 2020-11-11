«Никогда не показывала»: Настя Каменских поделилась с поклонниками сокровенным

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками кусочком своей новой песни.

Настя Каменских поделилась сокровенным с поклонниками instagram.com/kamenskux

Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик, где прозвучала новая песня звезды. На кадрах знаменитость едет за рулем и не подозревает, что ее снимают. Певица с трепетом рассказывает о своей композиции, признается, что вложила туда всю свою душу, а потом включает кусочек новой песни. Под публикацией Настя призналась, что ранее не делилась такими личными моментами:

«Ранее никогда не показывала такие моменты…

Подобные видео всегда оставались в личных архивах ❣

Когда слушаешь первое демо своей любимой песни, которую носил в сердце - особый трепет охватывает душу».

Поклонники восхитились искренними нотами и предрекли, что эта композиция станет хитом:

«Просто мурашки по коже». «Вааау! Максимально неожиданно». «Круто, невероятная песня!» «Это будет разрыв. Как в душу западает сразу, с первых нот, ааа!! Вы лучшая». «Новая песня просто огонь. Настя, ты супер, как всегда».

Ранее Анна Седокова шокировала своим высказыванием

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.