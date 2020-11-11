«Никогда не показывала»: Настя Каменских поделилась с поклонниками сокровенным
Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик, где прозвучала новая песня звезды. На кадрах знаменитость едет за рулем и не подозревает, что ее снимают. Певица с трепетом рассказывает о своей композиции, признается, что вложила туда всю свою душу, а потом включает кусочек новой песни. Под публикацией Настя призналась, что ранее не делилась такими личными моментами:
«Ранее никогда не показывала такие моменты…
Подобные видео всегда оставались в личных архивах ❣
Когда слушаешь первое демо своей любимой песни, которую носил в сердце - особый трепет охватывает душу».
Поклонники восхитились искренними нотами и предрекли, что эта композиция станет хитом:
«Просто мурашки по коже».
«Вааау! Максимально неожиданно».
«Круто, невероятная песня!»
«Это будет разрыв. Как в душу западает сразу, с первых нот, ааа!! Вы лучшая».
«Новая песня просто огонь. Настя, ты супер, как всегда».
Ранее Анна Седокова шокировала своим высказыванием
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил