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«Никогда не показывала»: Настя Каменских поделилась с поклонниками сокровенным

Комментариев: 4
Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками кусочком своей новой песни.

Настя Каменских поделилась сокровенным с поклонниками
Настя Каменских поделилась сокровенным с поклонниками
instagram.com/kamenskux

Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик, где прозвучала новая песня звезды. На кадрах знаменитость едет за рулем и не подозревает, что ее снимают. Певица с трепетом рассказывает о своей композиции, признается, что вложила туда всю свою душу, а потом включает кусочек новой песни. Под публикацией Настя призналась, что ранее не делилась такими личными моментами:

«Ранее никогда не показывала такие моменты…
Подобные видео всегда оставались в личных архивах ❣
Когда слушаешь первое демо своей любимой песни, которую носил в сердце - особый трепет охватывает душу».

Поклонники восхитились искренними нотами и предрекли, что эта композиция станет хитом:

«Просто мурашки по коже».

«Вааау! Максимально неожиданно».

«Круто, невероятная песня!»

«Это будет разрыв. Как в душу западает сразу, с первых нот, ааа!! Вы лучшая».

«Новая песня просто огонь. Настя, ты супер, как всегда».

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Теги: Настя Каменских, певица, видео, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (4)
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shk67    11.11.2020, 21:26
Оценка:  +5
shk67
Тема пилотки не раскрыта!
sansantral    11.11.2020, 21:18
Оценка:  +7
sansantral
Ябывдул!
гость  (аноним)  11.11.2020, 20:07
Оценка:  0
гость
Инфантильные " кореспондентки" писяют " кипятком" и очень умиляються!
гость  (аноним)  11.11.2020, 18:58
Оценка:  +1
гость
Тю блядь я думал наконец то пиздy показала. Вроде пилотку никогда ещё не показывала. А тут...нaeбалово, зря щашел
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