Вечно молодая: Вера Брежнева поразила поклонников стильным образом

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками очередным фото.

Вера Брежнева поразила поклонников стильным образом instagram.com/ververa

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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в стильном образе. На кадре знаменитость позирует в черных джинсах, водолазке и ботинках такого же цвета. Темную цветовую гамму звезда разбавила ярко-оранжевым кардиганом. 38-летняя певица очень часто радует фанатов стройным телом и естественной красотой. Несмотря на то, что на снимке Вера выглядит очень милой и улыбчивой, под публикацией артистка пожаловалось на плохое настроение:

«Хандрит..

Поднимаю себе настроение общением с друзьями, музыкой, книгами, фильмами и просто яркими вещами».

Поклонники решили поднять позитивный настрой Брежневой, рассыпавшись в приятных словах:

«Вера, ты выглядишь классно». «Вероятнее всего, что ты и через 50 лет будешь такой же сногсшибательной. Просто бывают женщины неподвластные времени». «Лучшая». «Очень красивая». «Великолепная Вера». «Ты - мое вдохновение».

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