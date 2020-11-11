Вечно молодая: Вера Брежнева поразила поклонников стильным образом
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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в стильном образе. На кадре знаменитость позирует в черных джинсах, водолазке и ботинках такого же цвета. Темную цветовую гамму звезда разбавила ярко-оранжевым кардиганом. 38-летняя певица очень часто радует фанатов стройным телом и естественной красотой. Несмотря на то, что на снимке Вера выглядит очень милой и улыбчивой, под публикацией артистка пожаловалось на плохое настроение:
«Хандрит..
Поднимаю себе настроение общением с друзьями, музыкой, книгами, фильмами и просто яркими вещами».
Поклонники решили поднять позитивный настрой Брежневой, рассыпавшись в приятных словах:
«Вера, ты выглядишь классно».
«Вероятнее всего, что ты и через 50 лет будешь такой же сногсшибательной. Просто бывают женщины неподвластные времени».
«Лучшая».
«Очень красивая».
«Великолепная Вера».
«Ты - мое вдохновение».
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