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Alyona Alyona показала детское фото в образе Снежинки

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Рэперша Alyona Alyona показала, как выглядела в детском саду.
Alyona Alyona показала детское фото в образе Снежинки
Alyona Alyona показала детское фото в образе Снежинки
instagram.com/alyona.alyona.official

Знаменитая украинская рэп-исполнительница и бывшая участница шоу “Танці з зірками 2020“ Alyona Alyona (Алена Савраненко) поделилась с подписчиками архивной фотографией. Артистка решила показать, как выглядела в детстве.

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Так, на своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 29-летняя певица разместила кадр с празднования Нового года в детском саду. Маленькая Алена позировала в компании своих сверстников и воспитателей. На снимке она предстала в костюме Снежинки.

“Хто знайшов мене?😂“, - поинтересовалась у поклонников Alyona Alyona.

Alyona Alyona показала детское фото в образе Снежинки
Alyona Alyona показала детское фото в образе Снежинки
Скриншот

Напомним, ранее Елена Кравец показала 4-летнюю дочь-модницу в розовой пижаме и на каблуках.

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Теги: Alyona Alyona
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Источник: Ivonа bigmir)net

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