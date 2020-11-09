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Нарушила правило семьи: невестка Марченко поделилась снимками со своим мужем

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Невестка украинской телеведущей Екатерина Марченко поделилась со своими подписчиками личными фото.

Невестка Марченко поделилась снимками со своим мужем
Невестка Марченко поделилась снимками со своим мужем
instagram.com/oksana.marchenko.official

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Новоиспеченная невестка Оксаны Марченко, Екатерина, на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с мужем, тем самым нарушив важное правило семьи. Оказывается, у звездной семьи есть одно условие, которое заключается в том, чтобы личная жизнь Богдана и Екатерины оставалась непубличной. Однако невестка решила иначе и поделилась фото со своим возлюбленным. Под черно-белой публикацией со свадьбы, девушка призналась в чувствах своему мужу:

«Еще вчера жених и невеста.... и вот пролетел месяц как ты мой законный муж, а я твоя жена....
Ты моё самое дорогое сокровище и самый обожаемый мужчина! Люблю тебя и желаю нам большого светлого будущего».

Поклонникам очень понравился нежный кадр с важного события, и они рассыпались в комплиментах:

«Не могу, какие красивые 😍😍😍😍».

«Прекрасная пара❤».

«Будьте счастливы навсегда! 💐💐💐💐💐»

«Вы очень похожи❤прям созданы друг для дружки. Поздравляю❤💛❤».

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Теги: Оксана Марченко, невестка, фото, личная жизнь звезд
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