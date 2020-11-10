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Суперсемейка: Лилия Ребрик умилила поклонников семейным снимком

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Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками милым снимком.

Лилия Ребрик умилила поклонников семейным снимком
Лилия Ребрик умилила поклонников семейным снимком
instagram.com/liliia.rebrik

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Популярная актриса Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала семейное фото. На кадре знаменитость позирует в компании самых дорогих людей: мужа Андрея Дикого и двух дочерей. Звездная семья выглядит очень счастливо, ведь у всех на лице широкая улыбка. Известный хореограф держит на руках младшую дочь Полину, а Лилия – старшую девочку Диану.

Под публикацией телезвезда пожелала своим фанатам хорошего дня:

«Всім тепла та обіймів у цей неймовірно гарний осінній день🍁🍂🌼».

Поклонники восхитились идиллией, которая царит в семье, и осыпали их комплиментами:

«Дуже позитивні і красивенні!»

«Вы супер! Счастья вам и деткам».

«Очень красивая семья».

«Красивенные! Будьте здоровы и счастливы ВСЕГДА».

«Самая лучшая и самая искренняя семья».

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Теги: Лилия Ребрик, актриса, семья, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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