Суперсемейка: Лилия Ребрик умилила поклонников семейным снимком
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Популярная актриса Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала семейное фото. На кадре знаменитость позирует в компании самых дорогих людей: мужа Андрея Дикого и двух дочерей. Звездная семья выглядит очень счастливо, ведь у всех на лице широкая улыбка. Известный хореограф держит на руках младшую дочь Полину, а Лилия – старшую девочку Диану.
Под публикацией телезвезда пожелала своим фанатам хорошего дня:
«Всім тепла та обіймів у цей неймовірно гарний осінній день🍁🍂🌼».
Поклонники восхитились идиллией, которая царит в семье, и осыпали их комплиментами:
«Дуже позитивні і красивенні!»
«Вы супер! Счастья вам и деткам».
«Очень красивая семья».
«Красивенные! Будьте здоровы и счастливы ВСЕГДА».
«Самая лучшая и самая искренняя семья».
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