Звезда "Квартала 95" Елена Кравец поделилась забавным видео с младшей дочерью Екатериной.

В розовой пижаме и на каблуках: Елена Кравец показала 4-летнюю дочь-модницу instagram.com/lennykravets

Актриса “Студии Квартал 95“, экс-тренер “Лиги смеха“ и звездная мама Елена Кравец развеселила Сеть новой публикацией с младшей дочерью.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 43-летняя телезвезда опубликовала забавное видео с 4-летней Екатериной. В ролике девочка в розовой пижаме дефилировала в домашней обстановке. Катя примеряла мамины черные туфли на каблуке, леопардовый шарф и черную шляпу.

“Пижамный стилечек, если что“, - с юмором подписала видео Кравец.

Елена Кравец показала 4-летнюю дочь-модницу Скриншот

Елена Кравец показала 4-летнюю дочь-модницу Скриншот

Напомним, ранее звезда “Женского квартала“ Вера Кекелия показала подросшего сына.

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