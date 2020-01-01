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В розовой пижаме и на каблуках: Елена Кравец показала 4-летнюю дочь-модницу

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Звезда "Квартала 95" Елена Кравец поделилась забавным видео с младшей дочерью Екатериной.
В розовой пижаме и на каблуках: Елена Кравец показала 4-летнюю дочь-модницу
В розовой пижаме и на каблуках: Елена Кравец показала 4-летнюю дочь-модницу
instagram.com/lennykravets

Актриса “Студии Квартал 95“, экс-тренер “Лиги смеха“ и звездная мама Елена Кравец развеселила Сеть новой публикацией с младшей дочерью.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 43-летняя телезвезда опубликовала забавное видео с 4-летней Екатериной. В ролике девочка в розовой пижаме дефилировала в домашней обстановке. Катя примеряла мамины черные туфли на каблуке, леопардовый шарф и черную шляпу.

“Пижамный стилечек, если что“, - с юмором подписала видео Кравец.

Елена Кравец показала 4-летнюю дочь-модницу
Елена Кравец показала 4-летнюю дочь-модницу
Скриншот

Елена Кравец показала 4-летнюю дочь-модницу
Елена Кравец показала 4-летнюю дочь-модницу
Скриншот

Напомним, ранее звезда “Женского квартала“ Вера Кекелия показала подросшего сына.

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Теги: Елена Кравец
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Источник: Ivonа bigmir)net

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