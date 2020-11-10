Очень мило: Alyosha поделилась фото с новорожденной дочерью

Украинская певица Alyosha поделилась с подписчиками милым фото.

Alyosha поделилась фото с новорожденной дочерью instagram.com/alyoshasinger

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Популярная исполнительница Alyosha на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с новорожденной дочерью. На кадре видно крошечную ножку малышки, которую знаменитость нежно целует. Под публикацией певица в шутливой форме написала воображаемый диалог с дочерью:

«Ну як зез це плекласно...! Плосто сясьтя)))

- Мам, у тебе ніс тлохи завеликий, отак тлеба...ось, отак добле, класиво:)».

Поклонники умилились, глядя на такой трогательный снимок, и рассыпались в приятных словах:

«Наймиліше, що я бачила сьогодні». «Яке чарівне фото». «Сладкий сахарок». «Это и есть счастье». «Как прекрасно». «Це найсолодший дотик». «Можно смотреть вечно».

Напомним, что Alyosha и ее муж Тарас Тополя воспитывают двух сыновей: 7-летнего Романа и 4-летнего Марка. А 15 августа в большой и дружной семье случилось пополнение – певица родила дочку, которую назвали Марией.

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