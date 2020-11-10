Очень мило: Alyosha поделилась фото с новорожденной дочерью
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Популярная исполнительница Alyosha на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с новорожденной дочерью. На кадре видно крошечную ножку малышки, которую знаменитость нежно целует. Под публикацией певица в шутливой форме написала воображаемый диалог с дочерью:
«Ну як зез це плекласно...! Плосто сясьтя)))
- Мам, у тебе ніс тлохи завеликий, отак тлеба...ось, отак добле, класиво:)».
Поклонники умилились, глядя на такой трогательный снимок, и рассыпались в приятных словах:
«Наймиліше, що я бачила сьогодні».
«Яке чарівне фото».
«Сладкий сахарок».
«Это и есть счастье».
«Как прекрасно».
«Це найсолодший дотик».
«Можно смотреть вечно».
Напомним, что Alyosha и ее муж Тарас Тополя воспитывают двух сыновей: 7-летнего Романа и 4-летнего Марка. А 15 августа в большой и дружной семье случилось пополнение – певица родила дочку, которую назвали Марией.
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