Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Бедные дети»: Григорий Решетник не проводит время с семьей из-за работы

Комментариев: 0
Украинский телеведущий Григорий Решетник рассказал подписчикам, как проходят его будни.

Григорий Решетник не проводит время с семьей из-за работы
Григорий Решетник не проводит время с семьей из-за работы
instagram.com/grisha_reshetnik

Читай также: Тарас Цымбалюк со своей невестой снялись полностью обнаженными

Неизменный ведущий шоу «Холостяк» Григорий Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовал фото со съемочной площадки. На кадре знаменитость позирует в рубашке, брюках и лоферах. Под публикацией телезвезда рассказал, в каком сумасшедшем графике он живет. В день записывает по несколько телевизионных программ, а детям и жене уделяет время только поздним вечером:

«22:30-23:10 - граю з дітьми в шахи, обговорюємо сьогоднішній день, читаємо книги
23:10 - вкладаємо з коханою дітей спати
23:30 - час на спілкування з дружиною та планування завтрашнього дня 😍
00:30 - час спати, бо завтра підйом о 6-й і знову зйомки 🎥».

Некоторые поклонники восхитились трудоспособностью Григория, а другие – осудили за то, что знаменитость уделяет семье слишком мало времени:

«Ого, так поздно укладываете детей!»

«В шахматы в 22:30…с детьми? Не чудите!»

«В 22:30 общение с детьми? Бедные дети, ждут папу до такого времени..? Сочувствую.. У детей тоже должен быть режим».

«Вы лучший! Удачи Вам во всех делах!»

«Супер! Молодец! Хороший отец и работник!»

«Вы крутой».

Ранее полураздетая Миша Романова позирует с бокалом красной икры 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Григорий Решетник, семья, личная жизнь звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь