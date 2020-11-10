«Бедные дети»: Григорий Решетник не проводит время с семьей из-за работы
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Неизменный ведущий шоу «Холостяк» Григорий Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовал фото со съемочной площадки. На кадре знаменитость позирует в рубашке, брюках и лоферах. Под публикацией телезвезда рассказал, в каком сумасшедшем графике он живет. В день записывает по несколько телевизионных программ, а детям и жене уделяет время только поздним вечером:
«22:30-23:10 - граю з дітьми в шахи, обговорюємо сьогоднішній день, читаємо книги
23:10 - вкладаємо з коханою дітей спати
23:30 - час на спілкування з дружиною та планування завтрашнього дня 😍
00:30 - час спати, бо завтра підйом о 6-й і знову зйомки 🎥».
Некоторые поклонники восхитились трудоспособностью Григория, а другие – осудили за то, что знаменитость уделяет семье слишком мало времени:
«Ого, так поздно укладываете детей!»
«В шахматы в 22:30…с детьми? Не чудите!»
«В 22:30 общение с детьми? Бедные дети, ждут папу до такого времени..? Сочувствую.. У детей тоже должен быть режим».
«Вы лучший! Удачи Вам во всех делах!»
«Супер! Молодец! Хороший отец и работник!»
«Вы крутой».
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