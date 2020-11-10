«Бедные дети»: Григорий Решетник не проводит время с семьей из-за работы

Украинский телеведущий Григорий Решетник рассказал подписчикам, как проходят его будни.

Григорий Решетник не проводит время с семьей из-за работы instagram.com/grisha_reshetnik

Читай также: Тарас Цымбалюк со своей невестой снялись полностью обнаженными

Неизменный ведущий шоу «Холостяк» Григорий Решетник на своей странице в Инстаграм опубликовал фото со съемочной площадки. На кадре знаменитость позирует в рубашке, брюках и лоферах. Под публикацией телезвезда рассказал, в каком сумасшедшем графике он живет. В день записывает по несколько телевизионных программ, а детям и жене уделяет время только поздним вечером:

«22:30-23:10 - граю з дітьми в шахи, обговорюємо сьогоднішній день, читаємо книги

23:10 - вкладаємо з коханою дітей спати

23:30 - час на спілкування з дружиною та планування завтрашнього дня 😍

00:30 - час спати, бо завтра підйом о 6-й і знову зйомки 🎥».

Некоторые поклонники восхитились трудоспособностью Григория, а другие – осудили за то, что знаменитость уделяет семье слишком мало времени:

«Ого, так поздно укладываете детей!» «В шахматы в 22:30…с детьми? Не чудите!» «В 22:30 общение с детьми? Бедные дети, ждут папу до такого времени..? Сочувствую.. У детей тоже должен быть режим». «Вы лучший! Удачи Вам во всех делах!» «Супер! Молодец! Хороший отец и работник!» «Вы крутой».

Ранее полураздетая Миша Романова позирует с бокалом красной икры

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.