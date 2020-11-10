«Фраза дня»: сексуальная Анна Седокова шокировала своим высказыванием

Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками соблазнительным снимком.

Сексуальная Анна Седокова шокировала своим высказыванием instagram.com/annasedokova

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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальное фото. На кадре знаменитость позирует в черном силуэтном платье на тонких бретельках, которое оголяет пышную грудь артистки. Образ звезда дополнила распущенными волосами и ярким макияжем.

Под публикацией Анна написала высказывание на английском языке, которое повергло большинство фанатов в шок:

«Найдите женщину с мозгом. У всех есть вагины».

Поклонники восхитились образом артистки и сравнили ее с Моникой Белуччи, а вот провокационная фраза разделила подписчиков на два лагеря:

«Что за чушь». «Что правда, то правда. Точно сказано». «Я думала, что это Белуччи». «Что ни день, то сенсация. Каждый мочит, как хочет». «Фраза дня, я считаю». «Очень дерзко!» «Прям Моника Белуччи».

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