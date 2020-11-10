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«Фраза дня»: сексуальная Анна Седокова шокировала своим высказыванием

Комментариев: 12
Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками соблазнительным снимком.

Сексуальная Анна Седокова шокировала своим высказыванием
Сексуальная Анна Седокова шокировала своим высказыванием
instagram.com/annasedokova

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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальное фото. На кадре знаменитость позирует в черном силуэтном платье на тонких бретельках, которое оголяет пышную грудь артистки. Образ звезда дополнила распущенными волосами и ярким макияжем.

Под публикацией Анна написала высказывание на английском языке, которое повергло большинство фанатов в шок:

«Найдите женщину с мозгом. У всех есть вагины».

Поклонники восхитились образом артистки и сравнили ее с Моникой Белуччи, а вот провокационная фраза разделила подписчиков на два лагеря:

«Что за чушь».

«Что правда, то правда. Точно сказано».

«Я думала, что это Белуччи».

«Что ни день, то сенсация. Каждый мочит, как хочет».

«Фраза дня, я считаю».

«Очень дерзко!»

«Прям Моника Белуччи».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Find a woman with a brain.They all have vaginas.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

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Теги: Анна Седокова, певица, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (12)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  11.11.2020, 16:13
Оценка:  0
гость
Мощно...
гость  (аноним)  11.11.2020, 15:26
Оценка:  0
гость
Аня покажи всем пожалуйста свежее фото твоей пи....з...д...ы.
Светлана  (аноним)  11.11.2020, 15:18
Оценка:  0
Светлана
Ей до Моники Беллучи, как до Киева рачки!
гость  (аноним)  11.11.2020, 15:15
Оценка:  0
гость
КАКОЙ ТУПОРЫЛЫЙ МИККИ МАУС
timo1020    11.11.2020, 14:24
Оценка:  0
timo1020
с каких пор эта кацапская подстилка стала Украинской певицей?
гость  (аноним)  11.11.2020, 14:22
Оценка:  0
гость
Ей уже давно пора прочистить не только мозги но и дымоход.
гость  (аноним)  11.11.2020, 14:21
Оценка:  0
гость
Страховисько
русский  (аноним)  11.11.2020, 13:41
Оценка:  0
русский
Хочу натянуть Анькину сраньку!
гость  (аноним)  11.11.2020, 13:04
Оценка:  0
гость
V - VAGINA
гость  (аноним)  11.11.2020, 12:49
Оценка:  +1
гость
Так нaxyй нам мозги Аня? Мозги eбать это как раз по вашей части. Нам как раз таки вагины и нужны). Все что от таких как ты требуется это своевременно сосать. И ниxyя больше. А мозгов для этого много не надо, Аня)
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