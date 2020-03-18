Бена Аффлека заподозрили в расставании с Аной де Армас

Звездная пара Бен Аффлек и Ана де Армас уже около месяца не появляются вместе на публике.

Лауреат двух премий “Оскар“, актер, режиссер и сценарист Бен Аффлек и его молодая возлюбленная, кубино-испанская актриса Ана де Армас спровоцировали слухи о расставании.

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Поклонники актеров отметили, что ранее пара никогда не скрывалась от папарацци. В Сети часто появлялись свежие снимки, где 48-летний Бен и 32-летняя Ана гуляют вместе. Однако в последние время прогулки влюбленных прекратились. Их более трех недель не видели в компании друг друга. Кроме того, на расставание Аффлека и де Армас указывает то, что они больше не подписаны друг на друга в Инстаграм.

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Напомним, что впервые о романе Бена и Аны заговорили в марте этого года, когда в Сеть слили их фото с отдыха на Кубе и Коста-Рике. Они познакомились на съемках “Глубокой воды“, где сыграли супружескую пару. Пока официального заявление о расставании от Аффлека и де Армас не было.

Напомним, ранее Бен Аффлек заявил, что сожалеет о разводе с Дженнифер Гарнер.

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