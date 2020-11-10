Украинская журналистка Ольга Фреймут поделилась с подписчиками ценным советом.

Ольга Фреймут показала подписчикам, как правильно снимать перчатки instagram.com/freimutolia

Читай также: “За дурачков нас держите“: Лиза Глинская опровергла слухи о беременности

Популярная телеведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где напомнила о правилах этикета. На кадрах знаменитость позирует в белом пальто и рассказывает о том, как нужно снимать перчатки. Оказывается, аксессуар нужно снимать с каждого пальчика, начиная с мизинца. А мужчинам следует снимать перчатки для того, чтобы пожать девушке руку:

«Пальчик за пальчиком. Починаємо з мізинця, закінчуємо великим пальцем.

Чоловік не може тиснути жінці руку, не знявши при цьому рукавичку зі своєї правої руки.

Якщо мужчина все ж таки за якихось причин не може скинути рукавичку, тоді мусить вибачитися: «Даруйте за цю рукавичку, добрий день...»

Несмотря на многочисленные насмешки со стороны знаменитостей, которые высмеивают очевидные советы Ольги, поклонники благодарят телезвезду за то, что она учит их хорошим манерам:

«Дякую за такі корисні поради❤». «Обожнюю Олю за її вихованість». «Люблю Ваші правила і Вас». «Спасибо, Оля! Всегда пользуюсь Вашими рекомендациями».

Ранее Тарас Цымбалюк со своей невестой снялись полностью обнаженными

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.