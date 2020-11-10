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Ольга Фреймут показала подписчикам, как правильно снимать перчатки

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Украинская журналистка Ольга Фреймут поделилась с подписчиками ценным советом.

Ольга Фреймут показала подписчикам, как правильно снимать перчатки
Ольга Фреймут показала подписчикам, как правильно снимать перчатки
instagram.com/freimutolia

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Популярная телеведущая Ольга Фреймут на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где напомнила о правилах этикета. На кадрах знаменитость позирует в белом пальто и рассказывает о том, как нужно снимать перчатки. Оказывается, аксессуар нужно снимать с каждого пальчика, начиная с мизинца. А мужчинам следует снимать перчатки для того, чтобы пожать девушке руку:

«Пальчик за пальчиком. Починаємо з мізинця, закінчуємо великим пальцем.
Чоловік не може тиснути жінці руку, не знявши при цьому рукавичку зі своєї правої руки.
Якщо мужчина все ж таки за якихось причин не може скинути рукавичку, тоді мусить вибачитися: «Даруйте за цю рукавичку, добрий день...»

Несмотря на многочисленные насмешки со стороны знаменитостей, которые высмеивают очевидные советы Ольги, поклонники благодарят телезвезду за то, что она учит их хорошим манерам:

«Дякую за такі корисні поради❤».

«Обожнюю Олю за її вихованість».

«Люблю Ваші правила і Вас».

«Спасибо, Оля! Всегда пользуюсь Вашими рекомендациями».

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Теги: Ольга Фреймут, телеведущая, видео, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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