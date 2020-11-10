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Новые солистки "ВИА Гры" сделали первое совместное селфи в гримерке

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Участницами обновленного состава группы "ВИА Гра" стали Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова.
Новые солистки "ВИА Гры" сделали первое совместное селфи в гримерке
Новые солистки "ВИА Гры" сделали первое совместное селфи в гримерке
instagram.com/viagra_official

В пятницу, 6 ноября, известный продюсер и композитор Константин Меладзе объявил новый состав группы “ВИА Гра“. Солистками коллектива стали Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова. В этот же день трио впервые выступило на телевидении в программе “Вечерний Ургант“.

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А спустя несколько дней девушки поделились первым совместным селфи. Снимок появился на официальной странице “ВИА Гры“. На свежем фото Ульяна, Ксения и София позировали перед зеркалом в черных нарядах с полупрозрачными корсетами.

“Нельзя так просто взять, и не сделать фото в гримерке “Вечернего Урганта“ 😼“, - говорится в публикации.

Ранее экс “ВИА Гра“ Эрика Герцег впервые высказалась об отношениях с Меладзе.

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Теги: ВИА Гра, Ульяна Синецкая, Ксения Попова, София Тарасова
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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астра  (аноним)  10.11.2020, 18:31
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астра
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