Новые солистки "ВИА Гры" сделали первое совместное селфи в гримерке
В пятницу, 6 ноября, известный продюсер и композитор Константин Меладзе объявил новый состав группы “ВИА Гра“. Солистками коллектива стали Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова. В этот же день трио впервые выступило на телевидении в программе “Вечерний Ургант“.
Читай также: Алена Винницкая рассказала о навязчивых поклонниках “ВИА Гры“
А спустя несколько дней девушки поделились первым совместным селфи. Снимок появился на официальной странице “ВИА Гры“. На свежем фото Ульяна, Ксения и София позировали перед зеркалом в черных нарядах с полупрозрачными корсетами.
“Нельзя так просто взять, и не сделать фото в гримерке “Вечернего Урганта“ 😼“, - говорится в публикации.
Нельзя так просто взять, и не сделать фото в гримёрке «Вечернего Урганта» 😼 Признавайтесь, сколько уже раз посмотрели выступление? 🤓 — @sinetskayaulyana @sofia_tarasova @xseniyapopova @meladzemusic ♥️ #виагра #viagra — @vecherniy_urgant ____ #Рикошет на всех цифровых площадках по ссылке в профиле
Ранее экс “ВИА Гра“ Эрика Герцег впервые высказалась об отношениях с Меладзе.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил