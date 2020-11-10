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"Мужчины тоже люди": Остапчук рассказал, почему расплакался на свадьбе

Комментариев: 2
Владимир Остапчук высказался о мужских слезах в новом посте в Инстаграм.
"Мужчины тоже люди": Остапчук рассказал, почему расплакался на свадьбе
"Мужчины тоже люди": Остапчук рассказал, почему расплакался на свадьбе
instagram.com/vova_ostapchuk

Известный украинский шоумен и ведущий Владимир Остапчук, который в прошлом месяце женился на нотариусе Кристине Горняк, обратился к тем, кто раскритиковал его за слезы на собственной свадьбе.

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На своей странице в Инстаграм артист опубликовал трогательный кадр с церемонии, а в описании к фото высказался о том, что якобы “мужчины не плачут“. Владимир заявил, что этот стереотип прививается мальчикам еще в детстве. Однако ведущий уверен, что проявление чувств не сможет сделать мужчину менее мужественным.

“Мужчины не плачут? Да-да, я слышал многие говорили, мол, вот Остапчук актер, “дайте ему Оскара“, зачем распускать сопли и все в подобном роде. Так почему же нам, мужчинам “нельзя плакать“?  Что нам говорили в детстве? Вспомните? Терпеть, молчать, подавлять и в себе вынашивать все эмоции😳 Да, представьте, что мужчины тоже люди и у нас тоже есть и переживания, и сомнения и страхи.  И часто вместо “обними меня, мне страшно“ мужчина скатывается в агрессию или молча закипает. А любовь? Вспомните подростков парней?) Скупые комплименты и насмешки друзей? Куда уж тут до “нежностей“. Нет, это не значит что все мужики должны стать нюнями и тряпками, но наша маскулинность никуда не денется, если мы напишем любимой письмо на бумаге, прочитаем стихи или в особенные моменты жизни пустим слезу“, - написал Остапчук.

Напомним, ранее Владимир Остапчук заявил, что будет платить хейтерам за шутки над ним.

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Теги: Владимир Остапчук
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  10.11.2020, 22:08
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гость
Палец из зада давно вытащил ?
гость  (аноним)  10.11.2020, 18:41
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гость
Что эта шлюха знает о мужиках ? Заднеприводное чмо.
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