В элегантной блузке: Елена Зеленская продемонстрировала эффектный look

Первая леди Украины продемонстрировала стильный образ на Международном форуме культурной дипломатии.

Во вторник, 10 ноября, супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Елена Зеленская открыла Международный форум культурной дипломатии. Во время выступления она анонсировала запуск украиноязычных аудиогидов в итальянском Колизее, французском Версале и израильском музее Яд Вашем.

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Для мероприятия, которое прошло в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса, Зеленская выбрала стильный наряд. На снимках, опубликованных в Инстаграме Елены и на страницах Офиса президента Украины, первая леди позировала за столом перед ноутбуком в элегантной белой блузке с цветочным принтом. Свой образ она дополнила небольшими серьгами, бордовым маникюром и легким макияжем.

Елена Зеленская продемонстрировала эффектный look instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская продемонстрировала эффектный look president.gov.ua

Елена Зеленская продемонстрировала эффектный look facebook.com/president.gov.ua

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский получил позитивный тест на коронавирус.

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