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В элегантной блузке: Елена Зеленская продемонстрировала эффектный look

Комментариев: 1
Первая леди Украины продемонстрировала стильный образ на Международном форуме культурной дипломатии.
В элегантной блузке: Елена Зеленская продемонстрировала эффектный look
В элегантной блузке: Елена Зеленская продемонстрировала эффектный look
instagram.com/olenazelenska_official

Во вторник, 10 ноября, супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Елена Зеленская открыла Международный форум культурной дипломатии. Во время выступления она анонсировала запуск украиноязычных аудиогидов в итальянском Колизее, французском Версале и израильском музее Яд Вашем.

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Для мероприятия, которое прошло в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса, Зеленская выбрала стильный наряд. На снимках, опубликованных в Инстаграме Елены и на страницах Офиса президента Украины, первая леди позировала за столом перед ноутбуком в элегантной белой блузке с цветочным принтом. Свой образ она дополнила небольшими серьгами, бордовым маникюром и легким макияжем.

Елена Зеленская продемонстрировала эффектный look
Елена Зеленская продемонстрировала эффектный look
instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская продемонстрировала эффектный look
Елена Зеленская продемонстрировала эффектный look
president.gov.ua

Елена Зеленская продемонстрировала эффектный look
Елена Зеленская продемонстрировала эффектный look
facebook.com/president.gov.ua

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский получил позитивный тест на коронавирус.

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Теги: Елена Зеленская
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  10.11.2020, 18:09
Оценка:  0
гость
Я конечно всё понимаю, но, когда уже "первая леди" предстанет с вымытым, покрашенным и уложенным волосом на голове?
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