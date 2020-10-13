Голливудская драма: Доминик Вест признался жене, что у него роман с Лили Джеймс

Британский актер Доминик Вест удивил общественность своим поступком.

Доминик Вест признался жене, что у него роман с Лили Джеймс instagram.com/justjared

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Популярный актер Доминик Вест признался жене в том, что у него чувства к Лили Джеймс. Несмотря на то, что он 10 лет в браке со своей супругой Кэтрин Фицджеральд и у пары 4 несовершеннолетних ребенка, Доминик решил разорвать отношения. Об этом Кэтрин рассказала своим близким:

«Сначала казалось, что это был единичный случай, но потом Кэтрин сказала, что стало очевидно, что это нечто большее. Понятно, что она чувствует себя опустошенной», - сообщает таблоид The Sun.

Звездная супруга призналась, что уже смирилась с тем, что брак не спасти и готовится к бракоразводному процессу.

Напомним, что Доминика Веста и Лили Джеймс сняли папарацци во время прогулки в Риме. Пара гуляла за руки, целовалась и нежно обнимала друг друга. Об измене мужа Кэтрин узнала из прессы и чувствовала себя «убитой горем». Однако Доминик сразу же вернулся из командировки, и уверил не только жену, но СМИ, что у них в семье все хорошо. Он вышел из дома вместе с женой и публично поцеловал ее, а возле входа в дом они оставили белый листок с надписью: «Наш брак крепкий, и мы все еще вместе».

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