Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Голливудская драма: Доминик Вест признался жене, что у него роман с Лили Джеймс

Комментариев: 0
Британский актер Доминик Вест удивил общественность своим поступком.

Доминик Вест признался жене, что у него роман с Лили Джеймс
Доминик Вест признался жене, что у него роман с Лили Джеймс
instagram.com/justjared

Читай также: «На пенсии скучно не будет»: Вера Брежнева задумалась о старости

Популярный актер Доминик Вест признался жене в том, что у него чувства к Лили Джеймс. Несмотря на то, что он 10 лет в браке со своей супругой Кэтрин Фицджеральд и у пары 4 несовершеннолетних ребенка, Доминик решил разорвать отношения. Об этом Кэтрин рассказала своим близким:

«Сначала казалось, что это был единичный случай, но потом Кэтрин сказала, что стало очевидно, что это нечто большее. Понятно, что она чувствует себя опустошенной», - сообщает таблоид The Sun.

Звездная супруга призналась, что уже смирилась с тем, что брак не спасти и готовится к бракоразводному процессу.

Напомним, что Доминика Веста и Лили Джеймс сняли папарацци во время прогулки в Риме. Пара гуляла за руки, целовалась и нежно обнимала друг друга. Об измене мужа Кэтрин узнала из прессы и чувствовала себя «убитой горем». Однако Доминик сразу же вернулся из командировки, и уверил не только жену, но СМИ, что у них в семье все хорошо. Он вышел из дома вместе с женой и публично поцеловал ее, а возле входа в дом они оставили белый листок с надписью: «Наш брак крепкий, и мы все еще вместе».

Ранее Регина Тодоренко поделилась трогательным видео со своим сыном 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Домимник Вест, Лили Джеймс, развод, личная жизнь звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь