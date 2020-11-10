В коротком топе и на каблуках: Рэперша Alyona Alyona снялась для Vogue

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona позировала в непривычном образе для книги Vogue.

Украинская рэп-исполнительница и участница шоу “Танці з зірками 2020“ Alyona Alyona (Алена Савраненко) снялась в фотосессии для модной книги от журнала “Vogue Украина“. Несколькими кадрами 29-летняя артистка поделилась на своей странице в Инстаграм.

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На черно-белых снимках Alyona Alyona предстала в непривычных для нее образах. Так, на одном из фото певица позировала в брючном костюме черного цвета, черном коротком топе и белых туфлях. Стильный наряд знаменитость дополнила украшениями. Еще на одном кадре Alyona Alyona появилась в черном платье с разрезом на ноге.

“Всі звикли вішати ярлики і судити людей по зовнішності, робити висновки про те, хто вони, лише по тому як вони виглядають. Але чи полюбили би ви мене, якби в першому кліпі я виглядала ось так?“, - спросила у фанов рэперша.

Рэперша Alyona Alyona снялась для Vogue

Рэперша Alyona Alyona снялась для Vogue

Рэперша Alyona Alyona снялась для Vogue instagram.com/alyona.alyona.official

Поклонники певицы осыпали ее комплиментами в комментариях под публикацией:

Дуже гарна 💜вперше побачила тебе у кліпі Голови 💜💜 хоч у спортивках, хоч у сукні - найкраща !!!))

Ми будемо любити тебе і на шпильках, і в гумових тапочках 😍 найкраща 🙌🏼

Така красуня🖤

Неймовірна😍

Дуже пасує такий стиль😍👌🏻🔥

Ля яка лялечка)

Гарненька 😍😍😍

Вау 😻😻

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