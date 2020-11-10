В коротком топе и на каблуках: Рэперша Alyona Alyona снялась для Vogue
Украинская рэп-исполнительница и участница шоу “Танці з зірками 2020“ Alyona Alyona (Алена Савраненко) снялась в фотосессии для модной книги от журнала “Vogue Украина“. Несколькими кадрами 29-летняя артистка поделилась на своей странице в Инстаграм.
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На черно-белых снимках Alyona Alyona предстала в непривычных для нее образах. Так, на одном из фото певица позировала в брючном костюме черного цвета, черном коротком топе и белых туфлях. Стильный наряд знаменитость дополнила украшениями. Еще на одном кадре Alyona Alyona появилась в черном платье с разрезом на ноге.
“Всі звикли вішати ярлики і судити людей по зовнішності, робити висновки про те, хто вони, лише по тому як вони виглядають. Але чи полюбили би ви мене, якби в першому кліпі я виглядала ось так?“, - спросила у фанов рэперша.
Поклонники певицы осыпали ее комплиментами в комментариях под публикацией:
- Дуже гарна 💜вперше побачила тебе у кліпі Голови 💜💜 хоч у спортивках, хоч у сукні - найкраща !!!))
- Ми будемо любити тебе і на шпильках, і в гумових тапочках 😍 найкраща 🙌🏼
- Така красуня🖤
- Неймовірна😍
- Дуже пасує такий стиль😍👌🏻🔥
- Ля яка лялечка)
- Гарненька 😍😍😍
- Вау 😻😻
Ранее Alyona Alyona откровенно рассказала о личной жизни.
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