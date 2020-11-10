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В коротком топе и на каблуках: Рэперша Alyona Alyona снялась для Vogue

Комментариев: 3
Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona позировала в непривычном образе для книги Vogue.
В коротком топе и на каблуках: Рэперша Alyona Alyona снялась для Vogue
В коротком топе и на каблуках: Рэперша Alyona Alyona снялась для Vogue

Украинская рэп-исполнительница и участница шоу “Танці з зірками 2020“ Alyona Alyona (Алена Савраненко) снялась в фотосессии для модной книги от журнала “Vogue Украина“.  Несколькими кадрами 29-летняя артистка поделилась на своей странице в Инстаграм.

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На черно-белых снимках Alyona Alyona предстала в непривычных для нее образах. Так, на одном из фото певица позировала в брючном костюме черного цвета, черном коротком топе и белых туфлях. Стильный наряд знаменитость дополнила украшениями. Еще на одном кадре Alyona Alyona появилась в черном платье с разрезом на ноге. 

“Всі звикли вішати ярлики і судити людей по зовнішності, робити висновки про те, хто вони, лише по тому як вони виглядають. Але чи полюбили би ви мене, якби в першому кліпі я виглядала ось так?“, - спросила у фанов рэперша.

Рэперша Alyona Alyona снялась для Vogue
Рэперша Alyona Alyona снялась для Vogue

Рэперша Alyona Alyona снялась для Vogue
Рэперша Alyona Alyona снялась для Vogue

Рэперша Alyona Alyona снялась для Vogue
Рэперша Alyona Alyona снялась для Vogue
instagram.com/alyona.alyona.official

Поклонники певицы осыпали ее комплиментами в комментариях под публикацией:

  • Дуже гарна 💜вперше побачила тебе у кліпі Голови 💜💜 хоч у спортивках, хоч у сукні - найкраща !!!))
  • Ми будемо любити тебе і на шпильках, і в гумових тапочках 😍 найкраща 🙌🏼
  • Така красуня🖤
  • Неймовірна😍
  • Дуже пасує такий стиль😍👌🏻🔥
  • Ля яка лялечка)
  • Гарненька 😍😍😍
  • Вау 😻😻

Ранее Alyona Alyona откровенно рассказала о личной жизни.

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Теги: Alyona Alyona
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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Осталось 600 символов
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гость  (аноним)  10.11.2020, 14:32
Оценка:  0
гость
Если это рэп, что она поет, то я просто в шоке. Рибка- Рибка, Палка - Палка. Ужас.
гость  (аноним)  10.11.2020, 13:50
Оценка:  +1
гость
Ужассс! Жиртрест жжет.
mrexxohh    10.11.2020, 13:46
Оценка:  -20
mrexxohh
БМ,сколько можно пиарить этот кусок омерзительного потного сала?
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