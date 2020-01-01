Алена Винницкая рассказала о своем конфузе в «ВИА Гре»

Ведущая программы «Зірковий шлях» Алена Винницкая рассказала о конфузе, который с ней приключился, когда она еще была в составе «ВИА Гры».

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Бывшая участница группы «ВИА Гра» Алена Винницкая рассказала, как однажды прямо на сцене потеряла часть гардероба.

«Мне очень запомнился случай, когда с меня слетела юбка. И мне пришлось дорабатывать в трусах, – призналась ведущая «Зіркового шляху». – А потом я очень элегантно подхватила юбку. Она была сшита на запах, но защелка сломалась. Однако публика были в восторге».

Певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова также откровенно призналась, что у нее тоже случались проблемы со сценическим костюмом.

«Так получилось, что во время очень активной хореографии я подняла руку и поняла, что у меня огромная дыра на костюме, – сказала певица в интервью для канала «Украина». – Причем я в этот момент кричала: «Громче! Со мной». Конечно, мне было неудобно перед публикой».

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Сегодня звезды спокойно вспоминают те неожиданные моменты из своей творческой жизни. Каждый артист прекрасно понимает, что чем больше он на сцене, тем чаще может оказаться в непредвиденной ситуации.

Смотрите «Зірковий шлях» в 9:30 в эфире канала «Украина».

Напомним, ранее Ани Лорак поразила стильным образом на фоне шикарного особняка.

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