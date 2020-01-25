Он не остановится: бывшая жена Дональда Трампа высказалась о его поражении

Бывшая жена Дональда Трампа, Ивана, рассказала, что ее экс-супруг не любит проигрывать.

Читай также: «На пенсии скучно не будет»: Вера Брежнева задумалась о старости

Американская бизнесвумен Ивана Трамп в комментарии журналу People высказала свое мнение о поражении Дональда. По словам первой супруги Трампа, бывший президент не умеет проигрывать и не остановится, пока не одержит победу:

«Мне уже все равно. Я просто хочу, чтобы все это закончилось. Он не умеет проигрывать. И не любит проигрывать. Он будет сражаться и сражаться».

Несмотря на то, что победителем президентских выборов в США стал Джо Байден, Трамп уверен, что результаты голосования были сфальсифицированы. Однако никаких доказательств у Трампа нет, чтобы это доказать.

Более того, западные СМИ сообщали о том, что брак Дональда и Мелании Трамп фиктивный и модель рада проигрышу своего мужа, потому что теперь сможет с ним развестись:

«Если Мелания попытается унизить его и уйдет, пока он на своем президентском посту, он найдет способ наказать ее», — цитирует DailyMail слова бывшей сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман.

Ранее Надя Дорофеева и Позитив публично признались друг другу в чувствах

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.