Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Он не остановится: бывшая жена Дональда Трампа высказалась о его поражении

Комментариев: 0
Бывшая жена Дональда Трампа, Ивана, рассказала, что ее экс-супруг не любит проигрывать.
Бывшая жена Дональда Трампа высказалась о его поражении
Бывшая жена Дональда Трампа высказалась о его поражении
instagram.com/ivanatrumpfan

Читай также: «На пенсии скучно не будет»: Вера Брежнева задумалась о старости

Американская бизнесвумен Ивана Трамп в комментарии журналу People высказала свое мнение о поражении Дональда. По словам первой супруги Трампа, бывший президент не умеет проигрывать и не остановится, пока не одержит победу:

«Мне уже все равно. Я просто хочу, чтобы все это закончилось. Он не умеет проигрывать. И не любит проигрывать. Он будет сражаться и сражаться».

Несмотря на то, что победителем президентских выборов в США стал Джо Байден, Трамп уверен, что результаты голосования были сфальсифицированы. Однако никаких доказательств у Трампа нет, чтобы это доказать.

Более того, западные СМИ сообщали о том, что брак Дональда и Мелании Трамп фиктивный и модель рада проигрышу своего мужа, потому что теперь сможет с ним развестись:

«Если Мелания попытается унизить его и уйдет, пока он на своем президентском посту, он найдет способ наказать ее», — цитирует DailyMail слова бывшей сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман.

Ранее Надя Дорофеева и Позитив публично признались друг другу в чувствах

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ивана Трамп, Дональд Трамп, выборы, личная жизнь звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь