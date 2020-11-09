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Роскошно: жена Монатика показала, как они провели выходные

Комментариев: 3
Супруга популярного певца Ирина Монатик показала подписчикам, как провела выходные.

Жена Монатика показала, как они провели выходные
Жена Монатика показала, как они провели выходные
instagram.com/irinamonatik

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Звездная жена Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото в компании мужа. На кадрах знаменитая семья счастливо позирует возле достопримечательностей Турции. Монатик решил провести время со своей возлюбленной в теплой стране, чтобы насладиться друг другом без лишних глаз. Ирина признается, что отдых выдался незабываемым, хоть и длился всего два дня:

«На этих выходных, благодаря прекрасным друзьям, мы познакомились со Стамбулом. Летели самыми комфортабельными и любимыми авиалиниями, жили в сказочном отёле, так весело и беззаботно пролетели эти 2 дня. Спасибо, дорогие друзья, с вами не страшен ни дождь, ни снег, ни шторм 😉☔️🌊🌧❄️❤️❤️❤️❤️».

Поклонники восхитились семейными снимками, и осыпали пару комплиментами:

«Шикарные фотки, молодцы».

«Самые лучшие и красивые».

«Какие вы красивые».

«Очень красивая пара».

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Теги: Ирина Монатик, фото, муж, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Комментариев (3)
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КимЧенПых    10.11.2020, 12:02
Оценка:  0
КимЧенПых
просто охуительная новость
ParisMA  (аноним)  10.11.2020, 11:24
Оценка:  0
ParisMA
а ччё это ИМ можно? а нам нельзя? МОИ ЛЮБИМЫЕ МЕСТА В Стамбуле

я тож хочу в Стамбул !!!
muterrdo    10.11.2020, 08:46
Оценка:  -22
muterrdo
Роскошно:жена Монатика показада как они провели выходные,трахаясь на износ с Джигурдой и Барецким.
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