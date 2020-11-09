Роскошно: жена Монатика показала, как они провели выходные

Супруга популярного певца Ирина Монатик показала подписчикам, как провела выходные.

Жена Монатика показала, как они провели выходные instagram.com/irinamonatik

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Звездная жена Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото в компании мужа. На кадрах знаменитая семья счастливо позирует возле достопримечательностей Турции. Монатик решил провести время со своей возлюбленной в теплой стране, чтобы насладиться друг другом без лишних глаз. Ирина признается, что отдых выдался незабываемым, хоть и длился всего два дня:

«На этих выходных, благодаря прекрасным друзьям, мы познакомились со Стамбулом. Летели самыми комфортабельными и любимыми авиалиниями, жили в сказочном отёле, так весело и беззаботно пролетели эти 2 дня. Спасибо, дорогие друзья, с вами не страшен ни дождь, ни снег, ни шторм 😉☔️🌊🌧❄️❤️❤️❤️❤️».

Поклонники восхитились семейными снимками, и осыпали пару комплиментами:

«Шикарные фотки, молодцы». «Самые лучшие и красивые». «Какие вы красивые». «Очень красивая пара».

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