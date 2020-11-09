Роскошно: жена Монатика показала, как они провели выходные
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Звездная жена Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото в компании мужа. На кадрах знаменитая семья счастливо позирует возле достопримечательностей Турции. Монатик решил провести время со своей возлюбленной в теплой стране, чтобы насладиться друг другом без лишних глаз. Ирина признается, что отдых выдался незабываемым, хоть и длился всего два дня:
«На этих выходных, благодаря прекрасным друзьям, мы познакомились со Стамбулом. Летели самыми комфортабельными и любимыми авиалиниями, жили в сказочном отёле, так весело и беззаботно пролетели эти 2 дня. Спасибо, дорогие друзья, с вами не страшен ни дождь, ни снег, ни шторм 😉☔️🌊🌧❄️❤️❤️❤️❤️».
Поклонники восхитились семейными снимками, и осыпали пару комплиментами:
«Шикарные фотки, молодцы».
«Самые лучшие и красивые».
«Какие вы красивые».
«Очень красивая пара».
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я тож хочу в Стамбул !!!