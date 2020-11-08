Британская модель Деми Роуз снялась топлес

Деми Роуз показала обнаженное фото с отдыха на Мальдивах.

Популярная британская модель Деми Роуз продолжает радовать подписчиков фотографиями с отдыха на Мальдивских островах. На этот раз знаменитость запостила обнаженные снимки.

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На своей странице 25-летняя красотка опубликовала несколько свежих кадров, где она позировала топлес. На свежих фото Деми запечатлена с распущенными волосами в белых штанах на фоне зеленых кустов. Пышную грудь Роуз прикрыла правой рукой.

“Чтобы чувствовать себя комфортно в коже, в которой ты находишься“, - загадочно подписала снимки модель.

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