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Британская модель Деми Роуз снялась топлес

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Деми Роуз показала обнаженное фото с отдыха на Мальдивах.
Британская модель Деми Роуз снялась топлес
Британская модель Деми Роуз снялась топлес
instagram.com/demirose

Популярная британская модель Деми Роуз продолжает радовать подписчиков фотографиями с отдыха на Мальдивских островах. На этот раз знаменитость запостила обнаженные снимки.

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На своей странице 25-летняя красотка опубликовала несколько свежих кадров, где она позировала топлес. На свежих фото Деми запечатлена с распущенными волосами в белых штанах на фоне зеленых кустов. Пышную грудь Роуз прикрыла правой рукой.

“Чтобы чувствовать себя комфортно в коже, в которой ты находишься“, - загадочно подписала снимки модель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To be comfortable in the skin that you’re in🤍 @stillvika

Допис, поширений Demi 🌹 (@demirose)

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Теги: Деми Роуз
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Источник: ivоna bigmir)net

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