9 ноября украинский комик Юрий Ткач отмечает день рождения.

Жена Юрия Ткача показала, как вместе с дочерью поздравила его с 37-летием instagram.com/yuriy_tkach

Известный юмористический актер, тренер шоу “Лига смеха“ и звезда проектов “Одного разу під Полтавою“ и “Країна У“ Юрий Ткач отмечает день рождения. 9 ноября комику исполняется 37 лет.

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По случаю праздника жена именинника Виктория и его 6-летняя дочь Лиза решили устроить Юрию сюрприз. На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Виктория опубликовала видео, где можно увидеть, как она и маленькая Лиза встречают Ткача на пороге с тортом в руках. Имениннику предлагают загадать желание и задуть свечи.

Позже этот ролик появился на официальной странице программы “Життя відомих людей“. Публикация собрала множество лайков и теплых пожеланий в день рождения Юрия Ткача.

Напомним, ранее Звезда “Женского квартала“ Вера Кекелия показала подросшего сына.

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