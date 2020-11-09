Жена Юрия Ткача показала, как вместе с дочерью поздравила его с 37-летием
Известный юмористический актер, тренер шоу “Лига смеха“ и звезда проектов “Одного разу під Полтавою“ и “Країна У“ Юрий Ткач отмечает день рождения. 9 ноября комику исполняется 37 лет.
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По случаю праздника жена именинника Виктория и его 6-летняя дочь Лиза решили устроить Юрию сюрприз. На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Виктория опубликовала видео, где можно увидеть, как она и маленькая Лиза встречают Ткача на пороге с тортом в руках. Имениннику предлагают загадать желание и задуть свечи.
Позже этот ролик появился на официальной странице программы “Життя відомих людей“. Публикация собрала множество лайков и теплых пожеланий в день рождения Юрия Ткача.
Сьогодні день народження відзначає комік і учасник студії «Квартал 95» Юрій Ткач @yuriy_tkach.🎉 Дружина гумориста Вікторія @viktoriya_tka4, на своїй сторінці в Instagram, поділилась милим відео, як вони разом із донькою вночі привітали Юрія зі святом.🥰 Ми приєднуємось до привітань та бажаємо, щоб кожен день був сповнений яскравими подіями і позитивними емоціями!❤️ #життявідомихлюдей #жвл #юрійткач
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