«Согревайтесь правильно»: Слава Каминская поделилась обнаженными снимками
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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала серию жарких фотографий. Знаменитость решила вспомнить былое и сделала подборку журналов, обложки которых она украсила вместе с Викторией Смеюхой. На кадрах солистки группы «НеАнгелы» позируют в крошечном бикини и с оголенной грудью для журнала Playboy, в голубых купальниках для глянца EGO. Также Каминская украсила обложку издания XXL, где предстала в черном боди. Несмотря на то, что фото были сделаны в разные временные промежутки, девушки всегда выглядели сногсшибательно, восхищая своими потрясающими фигурами.
Под публикацией Слава пошутила, что года их с Викторией не берут:
«Горячее заказывали? Листайте влево и согревайтесь правильно🔥
PS. 15 лет — сносу нет. Это я о нас с @vikanablack 😂».
Поклонники восхитились откровенным снимками, и рассыпались в комплиментах:
«Вы супер! Обожаю вас Слава!»
«Красивые чертовки».
«Сейчас намного круче выглядите».
«Красотки».
«И все-таки с каждым годом женщина становится красивее».
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