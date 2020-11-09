«Согревайтесь правильно»: Слава Каминская поделилась обнаженными снимками

Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками сексуальными фото.

Слава Каминская поделилась обнаженными снимками instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала серию жарких фотографий. Знаменитость решила вспомнить былое и сделала подборку журналов, обложки которых она украсила вместе с Викторией Смеюхой. На кадрах солистки группы «НеАнгелы» позируют в крошечном бикини и с оголенной грудью для журнала Playboy, в голубых купальниках для глянца EGO. Также Каминская украсила обложку издания XXL, где предстала в черном боди. Несмотря на то, что фото были сделаны в разные временные промежутки, девушки всегда выглядели сногсшибательно, восхищая своими потрясающими фигурами.



Под публикацией Слава пошутила, что года их с Викторией не берут:

«Горячее заказывали? Листайте влево и согревайтесь правильно🔥

PS. 15 лет — сносу нет. Это я о нас с @vikanablack 😂».



Поклонники восхитились откровенным снимками, и рассыпались в комплиментах:

«Вы супер! Обожаю вас Слава!» «Красивые чертовки». «Сейчас намного круче выглядите». «Красотки». «И все-таки с каждым годом женщина становится красивее».



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