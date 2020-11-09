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«Согревайтесь правильно»: Слава Каминская поделилась обнаженными снимками

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Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками сексуальными фото.

Слава Каминская поделилась обнаженными снимками
Слава Каминская поделилась обнаженными снимками
instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала серию жарких фотографий. Знаменитость решила вспомнить былое и сделала подборку журналов, обложки которых она украсила вместе с Викторией Смеюхой. На кадрах солистки группы «НеАнгелы» позируют в крошечном бикини и с оголенной грудью для журнала Playboy, в голубых купальниках для глянца EGO. Также Каминская украсила обложку издания XXL, где предстала в черном боди. Несмотря на то, что фото были сделаны в разные временные промежутки, девушки всегда выглядели сногсшибательно, восхищая своими потрясающими фигурами.
 
Под публикацией Слава пошутила, что года их с Викторией не берут:

«Горячее заказывали? Листайте влево и согревайтесь правильно🔥
PS. 15 лет — сносу нет. Это я о нас с @vikanablack 😂».
 

Поклонники восхитились откровенным снимками, и рассыпались в комплиментах:

«Вы супер! Обожаю вас Слава!»

«Красивые чертовки».

«Сейчас намного круче выглядите».

«Красотки».

«И все-таки с каждым годом женщина становится красивее».
 

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Теги: Слава Каминская, певица, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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