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Первый кадр: Джиджи Хадид поделилась фото с новорожденной дочкой

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Американская супермодель Джиджи Хадид поделилась с подписчиками милым снимком.

Джиджи Хадид поделилась фото с новорожденной дочкой
Джиджи Хадид поделилась фото с новорожденной дочкой
instagram.com/gigihadid

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Популярная топ-модель Джиджи Хадид на своей странице в Инстаграм опубликовала трогательное селфи. На кадре знаменитость позирует в домашнем образе, в толстовке и с двумя косичками на голове, а на плече у девушки спит доченька. Всего полтора месяца назад Джиджи стала мамой, и с большой осторожностью делится личными моментами с подписчиками. Имя малышки Хадид еще не раскрыла, так же, как и не показала личико крошки.
 
Не скрывает радости от появления дочери и возлюбленный супермодели Зейн Малик. После рождения малышки он не смог скрыть своих радостных эмоций, отметив, что такие чувства он испытывает впервые: 

«Когда родилась их девочка, Зейн был очень эмоционален. Это был особенный момент для него. Он заявил, что навсегда изменился и никогда не разочарует ни дочь, ни Джиджи. Он хочет быть лучшим отцом и очень взволнован», - рассказал инсайдер.

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Теги: Джиджи Хадид, супермодель, фото, личная жизнь звезд, дочь
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Источник: ivоna bigmir)net

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