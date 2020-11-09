Первый кадр: Джиджи Хадид поделилась фото с новорожденной дочкой

Американская супермодель Джиджи Хадид поделилась с подписчиками милым снимком.

Джиджи Хадид поделилась фото с новорожденной дочкой instagram.com/gigihadid

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Популярная топ-модель Джиджи Хадид на своей странице в Инстаграм опубликовала трогательное селфи. На кадре знаменитость позирует в домашнем образе, в толстовке и с двумя косичками на голове, а на плече у девушки спит доченька. Всего полтора месяца назад Джиджи стала мамой, и с большой осторожностью делится личными моментами с подписчиками. Имя малышки Хадид еще не раскрыла, так же, как и не показала личико крошки.



Не скрывает радости от появления дочери и возлюбленный супермодели Зейн Малик. После рождения малышки он не смог скрыть своих радостных эмоций, отметив, что такие чувства он испытывает впервые:

«Когда родилась их девочка, Зейн был очень эмоционален. Это был особенный момент для него. Он заявил, что навсегда изменился и никогда не разочарует ни дочь, ни Джиджи. Он хочет быть лучшим отцом и очень взволнован», - рассказал инсайдер.

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