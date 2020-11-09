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Сексапильная Светлана Лобода показала поделилась откровенным фото

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Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Светлана Лобода показала поделилась откровенным фото
Светлана Лобода показала поделилась откровенным фото
instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальный снимок. На кадре знаменитость позирует в серебристом боди, которое оголяет ноги и ягодицы певицы. Откровенный наряд выигрышно подчеркивает стройную фигуру Светланы. На руки артистка надела боксерские перчатки, и на одно плечо накинула шубу. Образ звезда дополнила локонами на волосах и ярким макияжем.
 
Под публикацией Лобода напомнила о предстоящем празднике и призвала подписчиков заняться своим телом: 

«Меньше двух месяцев отделяют нас от Нового года 🌲, а это значит, что самое время позаботиться о своём теле и встретить 2021 в отличной форме😉».

 
Поклонники восхитились спортивной фигурой певицы, и рассыпались в комплиментах: 

«Просто красавица!»
 
«Красота и сила! Невероятное сочетание для суперженщины».
 
«Лобода – первая и лучшая всегда».
 
«Светлана, очень круто смотришься! Девочка секси!»
 

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Теги: Светлана Лобода, певица, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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