Сексапильная Светлана Лобода показала поделилась откровенным фото

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Светлана Лобода показала поделилась откровенным фото instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальный снимок. На кадре знаменитость позирует в серебристом боди, которое оголяет ноги и ягодицы певицы. Откровенный наряд выигрышно подчеркивает стройную фигуру Светланы. На руки артистка надела боксерские перчатки, и на одно плечо накинула шубу. Образ звезда дополнила локонами на волосах и ярким макияжем.



Под публикацией Лобода напомнила о предстоящем празднике и призвала подписчиков заняться своим телом:

«Меньше двух месяцев отделяют нас от Нового года 🌲, а это значит, что самое время позаботиться о своём теле и встретить 2021 в отличной форме😉».



Поклонники восхитились спортивной фигурой певицы, и рассыпались в комплиментах:

«Просто красавица!»



«Красота и сила! Невероятное сочетание для суперженщины».



«Лобода – первая и лучшая всегда».



«Светлана, очень круто смотришься! Девочка секси!»



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