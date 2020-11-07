Николь Шерзингер трогательно поздравила бойфренда с первой годовщиной

42-летняя певица Николь Шерзингер показала новое фото с возлюбленным, младшее ее на 7 лет.

Известная американская певица, солистка группы “The Pussycat Dolls“ и экс-судья вокального шоу “The X Factor“ Николь Шерзингер поделилась с поклонниками радостной новостью.

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На своей странице в Инстаграм 42-летняя артистка сообщила фанам, что вместе со своим 35-летним бойфрендом, бывшим игроком в регби Томом Эвансом отметила первую годовщину отношений. Николь опубликовала совместное фото с возлюбленным и дополнила его трогательным поздравлением.

“С годовщиной, любовь моя. Кто знал, что весь мой мир изменится год назад. Ты мой ответ на молитву. Я так сильно тебя люблю“, - написала Шерзингер.

Отметим, что ранее певица состояла восемь лет в отношениях с британским автогонщиком Льюисом Хэмилтоном. Также знаменитость три года встречалась с болгарским теннисистом Григором Димитровым.

Ранее Николь Шерзингер взорвала Сеть исполнением тверка в латексном наряде.

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