Это слишком: жаркая Мишель Андраде снялась для мужского журнала
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Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальные фото. На кадрах знаменитость позирует в черном топе и бикини такого же цвета. Минимум одежды, аппетитные изгибы тела и дерзкий взгляд сделали кадры очень горячими. Сногсшибательный образ Андраде дополнила босоножками на шпильке, высоким хвостом, ярким макияжем и массивными украшениями. Под публикацией певица призналась, что стала украшением известного журнала XXL.
Более того, в интервью Мишель рассказала, что секрет ее стройности заключается в том, что она правильно питается и занимается йогой. А что касается личной жизни артистки, то сейчас ее сердце свободно. Однако она мечтает о таком мужчине, с кем почувствует себя девочкой.
Поклонники восхитились сексуальностью Мишель, и рассыпались в комплиментах:
«Малышка на миллион».
«Секси».
«Несите огнетушитель».
«Это слишком горячо».
«Мой любимый образ».
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