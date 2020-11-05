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Это слишком: жаркая Мишель Андраде снялась для мужского журнала

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Украинская певица Мишель Андраде поделилась с подписчиками откровенными снимками.

Жаркая Мишель Андраде снялась для мужского журнала
Жаркая Мишель Андраде снялась для мужского журнала
instagram.com/mishvirmish

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Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальные фото. На кадрах знаменитость позирует в черном топе и бикини такого же цвета. Минимум одежды, аппетитные изгибы тела и дерзкий взгляд сделали кадры очень горячими. Сногсшибательный образ Андраде дополнила босоножками на шпильке, высоким хвостом, ярким макияжем и массивными украшениями. Под публикацией певица призналась, что стала украшением известного журнала XXL.
 
Более того, в интервью Мишель рассказала, что секрет ее стройности заключается в том, что она правильно питается и занимается йогой. А что касается личной жизни артистки, то сейчас ее сердце свободно. Однако она мечтает о таком мужчине, с кем почувствует себя девочкой.
 
Поклонники восхитились сексуальностью Мишель, и рассыпались в комплиментах:

«Малышка на миллион».

«Секси».

«Несите огнетушитель».

«Это слишком горячо».

«Мой любимый образ».

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Теги: Мишель Андраде, фото, певица, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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