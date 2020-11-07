Дочь Оли Поляковой поразила эффектной фотосессией в длинной рубашке
Старшая дочь знаменитой украинской певицы и актрисы Оли Поляковой, начинающая модель Маша Полякова продолжает делиться в соцсетях результатами своих фотосессий.
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Так, на этот раз на странице в Инстаграм 15-летняя Маша опубликовала подборку эффектных снимков, где она позировала с распущенными волосами в длинной белой рубашке на фоне деревянного колодца. Свой нежный образ Полякова-младшая дополнила серыми кроссовками.
В описании к ярким фото Маша предложила подписчикам придумать интересную подпись к публикации.
- “Сказка про Машу)“;
- “Меня можно увидеть только в сказке🔥“;
- “Что тут говорить красотка😍😍😍“;
- “Поднимаю твою самооценку с колодца, когда ты увидел меня😘😘😘“;
- “Нежная фотосессия в белоснежном платье“;
- “Вільна😍🔥“;
- “Принцеса👑🔥🌟“;
- “🌹ніжний ангел🌹“;
- “🌊⚓В корабле чувств⚓🌊“, - поделились своими вариантами подписи к фото пользователи Сети.
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