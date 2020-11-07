Дочь Оли Поляковой поразила эффектной фотосессией в длинной рубашке

15-летняя Маша Полякова предстала в нежном образе.

Старшая дочь знаменитой украинской певицы и актрисы Оли Поляковой, начинающая модель Маша Полякова продолжает делиться в соцсетях результатами своих фотосессий.

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Так, на этот раз на странице в Инстаграм 15-летняя Маша опубликовала подборку эффектных снимков, где она позировала с распущенными волосами в длинной белой рубашке на фоне деревянного колодца. Свой нежный образ Полякова-младшая дополнила серыми кроссовками.

В описании к ярким фото Маша предложила подписчикам придумать интересную подпись к публикации.

“Сказка про Машу)“;

“Меня можно увидеть только в сказке🔥“;

“Что тут говорить красотка😍😍😍“;

“Поднимаю твою самооценку с колодца, когда ты увидел меня😘😘😘“;

“Нежная фотосессия в белоснежном платье“;

“Вільна😍🔥“;

“Принцеса👑🔥🌟“;

“🌹ніжний ангел🌹“;

“🌊⚓В корабле чувств⚓🌊“, - поделились своими вариантами подписи к фото пользователи Сети.

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