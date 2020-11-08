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Похудевшая Ребел Уилсон показала, чего ей стоили сексуальные снимки

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Австралийская актриса Ребел Уилсон рассказала, что произошло во время фотосессии .

Похудевшая Ребел Уилсон показала, чего ей стоили сексуальные снимки
Похудевшая Ребел Уилсон показала, чего ей стоили сексуальные снимки
instagram.com/rebelwilson

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Популярная актриса Ребел Уилсон на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото с отдыха в Мексике. За границу знаменитость отправилась в компании своих друзей, среди которых был телеведущий Ант Мидлтон. После того, как актриса значительно уменьшилась в объемах, она начала все чаще радовать своих поклонников сексуальными снимками. На некоторых кадрах Ребел позирует на пляже у скал в обтягивающей одежде, демонстрируя свое постройневшее тело.
 
Как оказалось, красивые снимки имеют свою цену, ведь во время фотосессии Ребел накрыло волной, в результате чего актриса получила несколько ушибов и ссадин. Об этом Уилсон рассказала в видео:

«Так, ребята, у нас тут небольшой массовый инцидент. Мы в Мексике, пошли на пляж, чтобы сделать пару красивых фотографий. И тут, к несчастью, сумку Николь [сестры Ребел] смыло в океан. А в ней был ее паспорт. Я решила, что достану ее, потому что у нас был самолет в тот день. Но меня немного побило».

На своем примере звезда решила показать фанатам, что стоит быть аккуратнее во время фотосессий:

«Главный удар приняла на себя моя левая грудь. Она и так большая, а теперь еще будет опухшей. Поэтому будьте внимательны: когда делаете красивые фото, помните, что вас может достать волна».

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Теги: Ребел Уилсон, актриса, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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