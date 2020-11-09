"Два идеала красоты": Дочь Ольги Сумской показала селфи со знаменитой мамой

Антонина Паперная показала новый совместный кадр с мамой Ольгой Сумской.

Дочь Народной артистки Украины Ольги Сумской и жена российского актера Владимира Яглыча, актриса Антонина Паперная поделилась в соцсети новой фотографией со знаменитой мамой.

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На своей странице в Инстаграм 30-летняя Антонина опубликовала совместное селфи, где она запечатлена в бежевом пиджаке, а Ольга - в светлом платье с принтом.

В описании к фото Паперная напомнила фанам, что уже знает о невероятной схожести со своей мамой. Однако, на этот раз пользователи Сети отметили, что старшая дочь Сумской больше похожа на своего отца, актера Евгения Паперного.

“Как же мы похожи, да, да, мы знаем“, - написала Антонина.

Ольга Сумская и Антонина Паперная instagram.com/tonya_papernaya

“Не обижайтесь😉Вы вообще не похожи! Вы обе красавицы, но разные имхо👌💣👏👏👍🤗“, “Красивые...но совершенно разные😊“, “На папу похожи👍“, “Абсолютно не похожи, но обе красотки 👍“, “Нет, вы больше похожи на папу)“, “На папу похожи, Тоня, честно“, “Два идеала красоты в одном кадре! Обожаю Вас😍“, - отметили в комментариях подписчики Паперной.

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