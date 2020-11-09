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Звезда "Сватов" Анна Кошмал сверкнула стройной фигурой в шелковом платье

Комментариев: 1
Исполнительница роли Жени Ковалевой, актриса Анна Кошмал похвасталась нежной фотосессией.
Звезда "Сватов" Анна Кошмал сверкнула стройной фигурой в шелковом платье
Звезда "Сватов" Анна Кошмал сверкнула стройной фигурой в шелковом платье
instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса театра и телевидения Анна Кошмал, которая стала знаменитой после роли Евгении Ковалевой в сериале “Сваты“, очаровала подписчиков романтическим образом.

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На своей странице в Инстаграм 26-летняя артистка опубликовала два кадра из новой фотосессии. На свежих снимках Анна позировала на фоне роскошного интерьера.  На фото Кошмал появилась с распущенными волосами, босыми ногами и едва заметным макияжем.

Актриса была одета в легкое шелковое платье коричневого цвета на тонких бретелях. Наряд эффектно подчеркнул ее стройную фигуру. Автором снимков выступила портретный фотограф Леся Ясницкая

Анна Кошмал снялась в легком шелковом платье
Анна Кошмал снялась в легком шелковом платье
instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал снялась в легком шелковом платье
Анна Кошмал снялась в легком шелковом платье
instagram.com/smorkovkina

Ранее Анна Кошмал показала новое фото с сыном Михаилом.

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Теги: Анна Кошмал
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
krecchoo    09.11.2020, 12:18
Оценка:  -24
krecchoo
Лучше бы эта потасканная шлюшка"сверкнула"своими "рабочими"дырками.
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