Звезда "Сватов" Анна Кошмал сверкнула стройной фигурой в шелковом платье

Исполнительница роли Жени Ковалевой, актриса Анна Кошмал похвасталась нежной фотосессией.

Украинская актриса театра и телевидения Анна Кошмал, которая стала знаменитой после роли Евгении Ковалевой в сериале “Сваты“, очаровала подписчиков романтическим образом.

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На своей странице в Инстаграм 26-летняя артистка опубликовала два кадра из новой фотосессии. На свежих снимках Анна позировала на фоне роскошного интерьера. На фото Кошмал появилась с распущенными волосами, босыми ногами и едва заметным макияжем.

Актриса была одета в легкое шелковое платье коричневого цвета на тонких бретелях. Наряд эффектно подчеркнул ее стройную фигуру. Автором снимков выступила портретный фотограф Леся Ясницкая

Анна Кошмал снялась в легком шелковом платье instagram.com/smorkovkina

Анна Кошмал снялась в легком шелковом платье instagram.com/smorkovkina

Ранее Анна Кошмал показала новое фото с сыном Михаилом.

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