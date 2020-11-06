Американский актер Генри Голдинг поделился с подписчиками радостной новостью.

Звезда «Безумно богатых азиатов» Генри Голдинг впервые станет отцом instagram.com/henrygolding

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Популярный актер Генри Голдинг на своей странице в Инстаграм опубликовал милое фото. На кадре знаменитость позирует со своей женой, нежно держась за округлившийся животик возлюбленной. Звездная жена надела обтягивающее платье, которое подчеркивает интересное положение. Пара выглядит очень счастливой, ведь будущий ребенок действительно долгожданный для них.



Отношения Генри и Ло проверены временем: они узаконили свои отношения в 2016 году, а до этого пять лет встречались. В своих интервью актер говорит, что они с женой – настоящая команда, ведь девушка прошла с ним тернистый путь к мировой славе.



Известный фитнес инструктор Лив Ло одновременно с мужем на своей странице в Инстаграм опубликовала кадры из этой же фотосессии. Только для своего блога Ло выбрала более нежные снимки, где возлюбленные целуются и обнимаются. Девушка уверяет, что еще не рожденный малыш уже принес им много радости и счастья.

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