Беременная Эмили Ратаковски растрогала Сеть новым снимком с мужем
Известная американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски, которая 26 октября объявила о первой беременности, поделилась в соцсети трогательной фотографией.
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На своей странице в Инстаграм 29-летняя знаменитость опубликовала свежий снимок со своим супругом, актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. На кадре будущая мама позировала в коротком платье серого цвета. А ее возлюбленный наклонившись целовал ее беременный животик.
Отметим, что ранее Эмили и Себастьян заявили, что узнают пол своего ребенка, когда ему исполнится восемнадцать лет. Он сам выберет, кем хочет стать.
Напомним, ранее Эшли Симпсон родила третьего ребенка.
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