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Беременная Эмили Ратаковски растрогала Сеть новым снимком с мужем

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Модель Эмили Ратаковски показала в Инстаграм совместное фото с любимым.
Беременная Эмили Ратаковски растрогала Сеть новым снимком с мужем
Беременная Эмили Ратаковски растрогала Сеть новым снимком с мужем
instagram.com/emrata

Известная американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски, которая 26 октября объявила о первой беременности, поделилась в соцсети трогательной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм 29-летняя знаменитость опубликовала свежий снимок со своим супругом, актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. На кадре будущая мама позировала в коротком платье серого цвета. А ее возлюбленный наклонившись целовал ее беременный животик.

Беременная Эмили Ратаковски с мужем
Беременная Эмили Ратаковски с мужем
instagram.com/emrata

Отметим, что ранее Эмили и Себастьян заявили, что узнают пол своего ребенка, когда ему исполнится восемнадцать лет. Он сам выберет, кем хочет стать.

Напомним, ранее Эшли Симпсон родила третьего ребенка.

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Теги: Эмили Ратаковски
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Источник: Ivonа bigmir)net

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