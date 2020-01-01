Беременная Эмили Ратаковски растрогала Сеть новым снимком с мужем

Модель Эмили Ратаковски показала в Инстаграм совместное фото с любимым.

Известная американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски, которая 26 октября объявила о первой беременности, поделилась в соцсети трогательной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм 29-летняя знаменитость опубликовала свежий снимок со своим супругом, актером и продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. На кадре будущая мама позировала в коротком платье серого цвета. А ее возлюбленный наклонившись целовал ее беременный животик.

Беременная Эмили Ратаковски с мужем instagram.com/emrata

Отметим, что ранее Эмили и Себастьян заявили, что узнают пол своего ребенка, когда ему исполнится восемнадцать лет. Он сам выберет, кем хочет стать.

Напомним, ранее Эшли Симпсон родила третьего ребенка.

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