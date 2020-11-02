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"Я счастлива": Каменских поделилась с фанами радостным событием

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Украинская певица Настя Каменских отмечает третью годовщину сольного проекта.
"Я счастлива": Каменских поделилась с фанами радостным событием
"Я счастлива": Каменских поделилась с фанами радостным событием
instagram.com/kamenskux

Известная украинская исполнительница и супруга рэпера Потапа, Настя Каменских поделилась в Инстаграм эмоциональной публикацией. На своей странице 33-летняя артистка сообщила, что 2 ноября исполняется три года ее сольному проекту NK. Именно в этот день в 2017 году вышел ее первый клип на трек “Это моя ночь“.

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Настя опубликовала ролик, в который собрала самые яркие моменты своей трехлетней сольной карьеры. В видео можно увидеть кадры из студии звукозаписи и различных съемок на телевидении. В описании к публикации Каменских поблагодарила своего мужа и команду за помочь в реализации проекта, а также призналась, что чувствует себя счастливой.

“Я знаю, что мечты сбываются, главное верить и усердно работать. В начале своего сольного проекта я загадала свою компанию, которая будет проходить со мной этот новый и неизведанный путь 🚀Каждый вечер перед сном я представляла команду с профессионалами своего дела – и сейчас все эти люди работают в команде моей компании #nice2cu. Отдельное и самое главное спасибо моему мужу, который всегда и во всем меня поддерживает, создает самые хитовые треки и музыку! 😘Как же важно, что мы, крепко держа друг друга за руку, идем за мечтой, которую я загадала еще в детстве! Я счастлива, что могу делиться своим творчеством с людьми со всех уголков планеты, а моя музыка звучит в сердцах слушателей от Мексики до Индии. За эти 3 года мы с командой проделали колоссальную работу 🚀 Это только начало нашего пути к большим планам и заветным мечтам ✨“, - написала Каменских.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня для меня особенный день, и я счастлива, что могу разделить его с вами 🥰 Ровно три года назад, 2 ноября 2017 года, я начала свой сольный проект NK 🎵 ⠀ Я знаю, что мечты сбываются, главное верить и усердно работать. В начале своего сольного проекта я загадала свою компанию, которая будет проходить со мной этот новый и неизведанный путь 🚀Каждый вечер перед сном я представляла команду с профессионалами своего дела – и сейчас все эти люди работают в команде моей компании #nice2cu ⠀ Отдельное и самое главное спасибо моему мужу, который всегда и во всем меня поддерживает, создает самые хитовые треки и музыку! 😘Как же важно, что мы, крепко держа друг друга за руку, идем за мечтой, которую я загадала еще в детстве! ⠀ Я счастлива, что могу делиться своим творчеством с людьми со всех уголков планеты, а моя музыка звучит в сердцах слушателей от Мексики до Индии. За эти 3 года мы с командой проделали колоссальную работу 🚀 Сотни интервью для радио и телеканалов. Топовые позиции в мировых и отечественных чартах, в том числе @Billboard, @Shazam, @musicchoice, MTV3 и многих-многих других ✔️ Миллионы просмотров #elefante, #ahuevo и #eclectica, дуэты с международными артистами, ваша любовь и награды к #тримай #обіцяю и многие другие! ⠀ Это только начало нашего пути к большим планам и заветным мечтам ✨ ⠀ Часто бывает, что мы не спим, работаем по ночам в две смены, ведь когда засыпает наша страна - просыпается Мексика и Латинская Америка. Иногда это бывает очень волнительно, но мы знаем, что у нас все получится, и мы уверенно следуем за мечтой 🌠 ⠀ Я так благодарна за этот невероятный опыт, за возможность дарить своё творчество миру! ⠀ Спасибо каждому, кто делает свой вклад: моя самая лучшая команда #nice2cu, мой любимый муж, музыканты, танцоры, швеи и стилисты, коллеги журналисты и представители медиа, радио, наши партнеры, режиссеры, звукорежиссеры, художники по свету, администраторы и все-все - без вас все было бы по-другому!🤗 ⠀ Я еще, я безумно счастлива, что со мной самая лучшая команда - #nkfamily! Вы моя поддержка, я чувствую вас всегда!❣️ ⠀ Мы уже столько всего прошли вместе! Уверена, впереди нас ждут новые горизонты. Вперед за мечтой! ⠀ Люблю вас! ❤️

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Ранее Настя Каменских рассказала, каким должен быть идеальный завтрак.

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Теги: Настя Каменских
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  02.11.2020, 20:00
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Хоть возраст не пишите, смотрю фото думаю что тётка лет45.
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