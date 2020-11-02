"Я счастлива": Каменских поделилась с фанами радостным событием

Украинская певица Настя Каменских отмечает третью годовщину сольного проекта.

Известная украинская исполнительница и супруга рэпера Потапа, Настя Каменских поделилась в Инстаграм эмоциональной публикацией. На своей странице 33-летняя артистка сообщила, что 2 ноября исполняется три года ее сольному проекту NK. Именно в этот день в 2017 году вышел ее первый клип на трек “Это моя ночь“.

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Настя опубликовала ролик, в который собрала самые яркие моменты своей трехлетней сольной карьеры. В видео можно увидеть кадры из студии звукозаписи и различных съемок на телевидении. В описании к публикации Каменских поблагодарила своего мужа и команду за помочь в реализации проекта, а также призналась, что чувствует себя счастливой.

“Я знаю, что мечты сбываются, главное верить и усердно работать. В начале своего сольного проекта я загадала свою компанию, которая будет проходить со мной этот новый и неизведанный путь 🚀Каждый вечер перед сном я представляла команду с профессионалами своего дела – и сейчас все эти люди работают в команде моей компании #nice2cu. Отдельное и самое главное спасибо моему мужу, который всегда и во всем меня поддерживает, создает самые хитовые треки и музыку! 😘Как же важно, что мы, крепко держа друг друга за руку, идем за мечтой, которую я загадала еще в детстве! Я счастлива, что могу делиться своим творчеством с людьми со всех уголков планеты, а моя музыка звучит в сердцах слушателей от Мексики до Индии. За эти 3 года мы с командой проделали колоссальную работу 🚀 Это только начало нашего пути к большим планам и заветным мечтам ✨“, - написала Каменских.

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