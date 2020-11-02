"Вчера я стала женой": Могилевская сыграла свадьбу в эфире "Танців з зірками 2020"

Наталья Могилевская удивила поклонников ярким выступлением в десятом эфире "Танців з зірками 2020".

В воскресенье, 1 ноября, на телеканале “1+1“ вышел десятый выпуск шоу “Танці з зірками 2020“. Эфир был посвящен Хэллоуину. Участники и члены жюри примеряли мистические образы.

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Приглашенной судьей на этот раз стала победительница первого обновленного сезона “Танців з зірками“ Наталья Могилевская. Артистка не только оценивала выступления, но и в конце вечера сама вышла на паркет с неожиданным номером.

Вместе с домом блогеров Ulove Home она исполнила свой легендарный хит “Місяць“. В ярком выступлении Наталья сыграла готическую свадьбу с Дракулой, роль которого исполнил 90-летний Григорий Чапкис.

Поздравьте, вчера я стала женой Григория Чапкиса! ❤️ В прямом эфире Хеллоуина на Танцях з зірками“. Моему мужу 90, и он все ещё прекрасно танцуешь, а руки целует, исключительно становясь на колено. Вот это мужчина! Мне было очень приятно быть супругой легендарного танцора и потрясающего мужчины Григория Чапкиса. Мое бессмертное Величество, его демоническое высочество - Граф Дракула, благодарю вас!“, - прокомментировала сценическую свадьбу Могилевская в Инстаграм.

Как прошел десятый эфир шоу “Танці з зірками 2020“ можно посмотреть здесь.