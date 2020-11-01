Редкий кадр: Эктор Хименес-Браво показал фото своей мамы

Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился с подписчиками семейным снимком.

Эктор Хименес-Браво показал фото своей мамы instagram.com/hectorjimenezbravo

Читай также: Интрига года: стала известна причина распада группы «Время и Стекло»

Судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм опубликовал серию архивных фото. На кадрах знаменитость позирует на своей родине в Колумбии в компании своей мамы. Телезвезда признался, что дождливая киевская погода заставляет его ностальгировать по солнечной родине и близким людям:

«Погода налаштовує на теплі спогади. Тому пропоную вам здійснити зі мною подорож до сонячної Колумбії.

Я дуже сумую за своєю родиною та нарешті вже хочу обійняти маму. Коли це все закінчиться? 😞»

Поклонники отметили внешнее сходство между Эктором и его мамой, и рассыпались в комплиментах:

«Вы с мамой похожи». «Мамуля очень симпатичная». «Ваша мама просто очаровательна». «Вы с мамой очень похожи. Здоровья ей. А от хандры спасает работа».

Ранее Меган Фокс обвинила мужа в том, что он выставляет ее недостойной матерью

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.