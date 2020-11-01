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Редкий кадр: Эктор Хименес-Браво показал фото своей мамы

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Украинский шеф-повар Эктор Хименес-Браво поделился с подписчиками семейным снимком.

Эктор Хименес-Браво показал фото своей мамы
Эктор Хименес-Браво показал фото своей мамы
instagram.com/hectorjimenezbravo

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Судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм опубликовал серию архивных фото. На кадрах знаменитость позирует на своей родине в Колумбии в компании своей мамы. Телезвезда признался, что дождливая киевская погода заставляет его ностальгировать по солнечной родине и близким людям:

«Погода налаштовує на теплі спогади. Тому пропоную вам здійснити зі мною подорож до сонячної Колумбії.
Я дуже сумую за своєю родиною та нарешті вже хочу обійняти маму. Коли це все закінчиться? 😞»

Поклонники отметили внешнее сходство между Эктором и его мамой, и рассыпались в комплиментах:

«Вы с мамой похожи».

«Мамуля очень симпатичная».

«Ваша мама просто очаровательна».

«Вы с мамой очень похожи. Здоровья ей. А от хандры спасает работа».

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Теги: Эктор Хименес Браво, шеф-повар, фото, мама, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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