Редкий кадр: Эктор Хименес-Браво показал фото своей мамы
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Судья шоу «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво на своей странице в Инстаграм опубликовал серию архивных фото. На кадрах знаменитость позирует на своей родине в Колумбии в компании своей мамы. Телезвезда признался, что дождливая киевская погода заставляет его ностальгировать по солнечной родине и близким людям:
«Погода налаштовує на теплі спогади. Тому пропоную вам здійснити зі мною подорож до сонячної Колумбії.
Я дуже сумую за своєю родиною та нарешті вже хочу обійняти маму. Коли це все закінчиться? 😞»
Поклонники отметили внешнее сходство между Эктором и его мамой, и рассыпались в комплиментах:
«Вы с мамой похожи».
«Мамуля очень симпатичная».
«Ваша мама просто очаровательна».
«Вы с мамой очень похожи. Здоровья ей. А от хандры спасает работа».
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