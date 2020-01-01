Кендалл Дженнер примеряла на Хэллоуин образ Памелы Андерсон

Самая высокооплачиваемая модель Кендалл Дженнер перевоплотилась в секс-символа 90-х Памелу Андерсон.

Самая высокооплачиваемая супермодель, участница телевизионного реалити-шоу “Семейство Кардашьян“ Кендалл Дженнер удивила поклонников новым перевоплощением. 24-летняя знаменитость решила на Хэллоуин примерять образ секс-символа девяностых, актрисы и модели Памелы Андерсон.

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Так, на своей странице в Инстаграм Кендалл опубликовала подборку соблазнительных кадров, где она запечатлена с белыми волосами в черном кожаном боди, колготах, перчатках и длинных сапогах, сидя на мотоцикле. Именно в таком наряде Андерсон появилась в боевике “Не называй меня малышкой“ в 1996 году. Однако, Дженнер решила сменить одну деталь из оригинального фото. Вместо пистолета она держала в руках флажок с призывом голосовать на выборах.

instagram.com/kendalljenner

instagram.com/kendalljenner

instagram.com/kendalljenner

instagram.com/kendalljenner

instagram.com/kendalljenner

Ранее Кендалл Дженнер засветила упругие ягодицы в крошечном бикини.

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