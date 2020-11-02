Без макияжа: Леся Никитюк поразила поклонников своим внешним видом

Украинская телеведущая Леся Никитюк удивила фанатов своим внешним видом.

Леся Никитюк поразила поклонников своим внешним видом instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк опубликовала на своей странице в Инстаграм осенние снимки. На кадрах знаменитость продемонстрировала не только свою естественную красоту, но и прекрасное чувство стиля. Перед камерой звезда предстала в необычной клетчатой рубашке, одна часть которой была синего цвета, а другая – красного. Также Леся надела светлые джинсы, которые дополнила черным поясом, и грубые ботинки такого же цвета. Облик Никитюк решила дополнить шляпкой.

Под публикацией с домашним любимцем телезвезда написала, что наслаждается осенней погодой в Хмельницкой области:

«Резиденція Чечеля. Український Версаль. 18-19ст.

Там зараз так красиво)».

Поклонники восхитились природной красотой Леси, и рассыпались в комплиментах:

«Вы очень положительный человек, вы отличная ведущая! Спасибо вам за то, что вы есть». «Леся, ты как всегда красавица». «Вы классная». «Ты очень красивая».

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