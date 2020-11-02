Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Без макияжа: Леся Никитюк поразила поклонников своим внешним видом

Комментариев: 2
Украинская телеведущая Леся Никитюк удивила фанатов своим внешним видом.

Леся Никитюк поразила поклонников своим внешним видом
Леся Никитюк поразила поклонников своим внешним видом
instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: Меган Фокс обвинила мужа в том, что он выставляет ее недостойной матерью

Популярная телезвезда Леся Никитюк опубликовала на своей странице в Инстаграм осенние снимки. На кадрах знаменитость продемонстрировала не только свою естественную красоту, но и прекрасное чувство стиля. Перед камерой звезда предстала в необычной клетчатой рубашке, одна часть которой была синего цвета, а другая – красного. Также Леся надела светлые джинсы, которые дополнила черным поясом, и грубые ботинки такого же цвета. Облик Никитюк решила дополнить шляпкой.

Под публикацией с домашним любимцем телезвезда написала, что наслаждается осенней погодой в Хмельницкой области:

«Резиденція Чечеля. Український Версаль. 18-19ст.
Там зараз так красиво)».

Поклонники восхитились природной  красотой Леси, и рассыпались в комплиментах:

«Вы очень положительный человек, вы отличная ведущая! Спасибо вам за то, что вы есть».

«Леся, ты как всегда красавица».

«Вы классная».

«Ты очень красивая».  

Ранее стала известна причина распада группы “Время и Стекла“

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Леся Никитюк, телеведущая, фото, личная жизнь звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
Mydove    02.11.2020, 16:56
Оценка:  -1
Mydove
Бомжиха и то лучше бы выглядела. Ужас!!!
гость  (аноним)  02.11.2020, 16:39
Оценка:  +1
гость
Затошнило. Блеванул. Фубля
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь