«Вот и запел»: Владимир Остапчук посвятил своей жене песню

Украинский телеведущий Владимир Остапчук посвятил новоиспеченной жене песню.

Владимир Остапчук посвятил своей жене песню instagram.com/vova_ostapchuk

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Популярный артист Владимир Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовал трогательный видеоролик, который сопроводил авторской песней. Как оказалось, на свадьбе знаменитость посвятил Кристине песню. Мелодичная музыка дополнила трогательные кадры, где влюбленные проявляют свои чувства друг к другу, бесконечно обнимаясь и целуясь.

Под публикацией Владимир признался, что не планировал делиться своим творчеством с многотысячной аудиторией. Однако фанаты настояли на том, чтобы эта композиция была услышана всеми:

«Как в фильмах Тарантино!

Я написал песню-подарок Кристине на нашу свадьбу.

И не планировал ее афишировать. Но @kristygor выставила в сториз кусочек и ее просто забросали расспросами.

Так что ловите песню с видео🔥».

Поклонники восхитились искренностью услышанных строк, и рассыпались в приятных словах:

«Нежно и красиво!!!🔥🔥🔥😍😍» «Очень красивая песня. Лучший подарок для любимого человека». «Остапчук свадьбы вел, Евровидение вел, передачи вел, на радио был, на танцах был, а вот и запел! Остался спорт и кресло в Раде». «Это прекрасно».

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