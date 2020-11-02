Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Вот и запел»: Владимир Остапчук посвятил своей жене песню

Комментариев: 0
Украинский телеведущий Владимир Остапчук посвятил новоиспеченной жене песню.

Владимир Остапчук посвятил своей жене песню
Владимир Остапчук посвятил своей жене песню
instagram.com/vova_ostapchuk

Читай также: Интрига года: стала известна причина распада группы «Время и Стекло»

Популярный артист Владимир Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовал трогательный видеоролик, который сопроводил авторской песней. Как оказалось, на свадьбе знаменитость посвятил Кристине песню. Мелодичная музыка дополнила трогательные кадры, где влюбленные проявляют свои чувства друг к другу, бесконечно обнимаясь и целуясь.

Под публикацией Владимир признался, что не планировал делиться своим творчеством с многотысячной аудиторией. Однако фанаты настояли на том, чтобы эта композиция была услышана всеми:

«Как в фильмах Тарантино!
Я написал песню-подарок Кристине на нашу свадьбу.
И не планировал ее афишировать. Но @kristygor выставила в сториз кусочек и ее просто забросали расспросами.
Так что ловите песню с видео🔥».

Поклонники восхитились искренностью услышанных строк, и рассыпались в приятных словах:

«Нежно и красиво!!!🔥🔥🔥😍😍»

«Очень красивая песня. Лучший подарок для любимого человека».

«Остапчук свадьбы вел, Евровидение вел, передачи вел, на радио был, на танцах был, а вот и запел! Остался спорт и кресло в Раде».

«Это прекрасно».

Ранее Меган Фокс обвинила мужа в том, что он выставляет ее недостойной матерью 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Владимир Остапчук, песня, видео, личная жизнь звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь