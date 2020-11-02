«Вот и запел»: Владимир Остапчук посвятил своей жене песню
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Популярный артист Владимир Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовал трогательный видеоролик, который сопроводил авторской песней. Как оказалось, на свадьбе знаменитость посвятил Кристине песню. Мелодичная музыка дополнила трогательные кадры, где влюбленные проявляют свои чувства друг к другу, бесконечно обнимаясь и целуясь.
Под публикацией Владимир признался, что не планировал делиться своим творчеством с многотысячной аудиторией. Однако фанаты настояли на том, чтобы эта композиция была услышана всеми:
«Как в фильмах Тарантино!
Я написал песню-подарок Кристине на нашу свадьбу.
И не планировал ее афишировать. Но @kristygor выставила в сториз кусочек и ее просто забросали расспросами.
Так что ловите песню с видео🔥».
Поклонники восхитились искренностью услышанных строк, и рассыпались в приятных словах:
«Нежно и красиво!!!🔥🔥🔥😍😍»
«Очень красивая песня. Лучший подарок для любимого человека».
«Остапчук свадьбы вел, Евровидение вел, передачи вел, на радио был, на танцах был, а вот и запел! Остался спорт и кресло в Раде».
«Это прекрасно».
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