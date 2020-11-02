Интрига года: стала известна причина распада группы «Время и Стекло»

Украинский продюсер Алексей Потапенко раскрыл причину распада группы «Время и Стекло».

Стала известна причина распада группы «Время и Стекло» instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярный певец Алексей Потапенко, более известный как Потап, и его бывшая супруга Ирина Горовая являлись продюсерами группы «Время и Стекло». Однако в этом году успешный коллектив, в составе которого Надя Дорофеева и Позитив, заявили о завершении творческого пути. Такая новость потрясла фанатов, и они бесконечно задавались вопросами о том, в чем причина такого решения, ведь ребята находятся на пике популярности.

После прощального концерта группы «Время и Стекло» Потап решил назвать причину распада. Как оказалось, Надя Дорофеева хочет начать сольную карьеру, поэтому коллективную деятельность решили прекратить.

Более того, Потап хотел найти новых участников для группы, но фанаты негативно восприняли эту новость, и попросили, чтобы продюсер создал новый проект, потому что Надю и Позитива заменить будет очень сложно.

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