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Похудевшая Келли Осборн мстит мужчинам, которые высмеивали ее вес

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Дочь Оззи Осборна, 36-летння Келли Осборн, рассказала о месте тем, кто смеялся над ее избыточным весом.

Похудевшая Келли Осборн мстит мужчинам, которые высмеивали ее вес
Похудевшая Келли Осборн мстит мужчинам, которые высмеивали ее вес
instagram.com/kellyosbourne

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Британская певица Келли Осборн похудела почти на 40 килограммов. По словам знаменитости, теперь ее жизнь заиграла новыми красками. Также новый вес подарил ей возможность отомстить парням, которые высмеивали ее пышные формы. Звезда призналась, что ей довольно часто приходилось слышать отказ от мужчин только из-за несоответствия стандартам.

Однако с потерей веса ситуация кардинально изменилась. В шоу The Talk Келли рассказала, что отшила сразу семерых парней, которые хотели построить с ней отношения. Один из мужчин ей очень нравился, когда она была полной. На тот момент звезда осмелилась сделать первый шаг, но была высмеяна. Поэтому, когда ее тело стало в норме, а этот парень захотел с ней отношения, она без раздумий отказала ему.

Стоит отметить, что похудеть Келли удалось не только благодаря правильному питанию и спорту, но и с помощью хирургического вмешательства - резекции желудка:

«Я сделала это и горжусь. Такая операция позволяет тебе двигаться в правильном направлении. Если вы не тренируетесь и не питаетесь правильно, вес все равно может набираться», — рассказала Осборн ранее в подкасте Hollywood Raw.

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Теги: Келли Осборн, певица, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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Б...л....дь да пошла ты на х....й
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