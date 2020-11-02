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"Не хочу с кем попало": Alyona Alyona откровенно рассказала о личной жизни

Комментариев: 3
Украинская рэперша Alyona Alyona рассказала о своих отношениях с парнями.
"Не хочу с кем попало": Alyona Alyona откровенно рассказала о личной жизни
"Не хочу с кем попало": Alyona Alyona откровенно рассказала о личной жизни
instagram.com/alyona.alyona.official

Знаменитая украинская хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) впервые поделилась подробностями личной жизни. О прошлых отношениях 29-летняя артистка рассказала в интервью Маши Ефросининой для программы “Экзамен“. 

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Певица призналась, что у нее было два серьезные романы еще до начала музыкальной карьеры. С первым бойфрендом она познакомилась в соцсети, а с другим - на рэп-форуме.

“У меня были серьезные отношения. Одни – почти год, и вторые – год. С 24 до 25 и с 25 до 26 лет – одни начались, а другие закончились. Это было еще до популярности. С одним мы познакомились через Инернет, не на сайте знакомств, в соцсетях, а с другим – на рэп-форуме“, - вспомнила Alyona Alyona.

Разрыв с последним мужчиной артистке дался нелегко. Поскольку все в ее доме напоминало о бывшем бойфренде. 

“Я этот разрыв тяжелее всего в жизни переживала. Моя депрессия вообще длится три дня, а тут месяца три. Я даже не представляла, что так может быть. Он ушел, а я осталась. То пахнет им, здесь он сидел, там он работал“, - призналась рэперша.

По словам Alyona Alyona, последние любовные отношения у нее начались в октябре прошлого года и продлились только месяц. Из-за  гастрольного графика у певицы совсем не было времени на парня.

“У меня в прошлом году в октябре был роман, он длился месяц. Он был построен на “вау“, “класс“. Потом я поняла – когда в мой график врывается человек, я не могу его поменять. Я выделяла человеку с 10 вечера до 7 утра. Как он себя будет чувствовать? А у меня обязательства, договоренности о концертах. И тогда я поняла – как же тяжело! И я ушла сама, - поделилась певица.

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Исполнительница призналась, что сейчас она не может себе позволить любовные отношения из-за плотного графика. Однако, уверена, что обязательно найдет свою вторую половинку.

“Я не хочу с кем попало. Я иногда хожу на какие-то свидания... Но я не переживаю, свое все равно найдет“, - заявила Alyona Alyona.

Напомним, ранее Alyona Alyona вернулась к похудению и рассказала о новом режиме питания.

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Теги: Alyona Alyona
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  02.11.2020, 13:46
Оценка:  +1
гость
І кому ось ця "Свиня" подобається? Думаю, що тільки ж таким , як вона сама: і -- по розуму ( а у неї він -- відсутній), і -- по зовнішності! Знайшла чим хвалитися! Двоє хлопців були коханцями та й ті не стерпіли!
Put in  (аноним)  02.11.2020, 13:20
Оценка:  0
Put in
Бля дорисуйте ей струю газа реактивную где она сидит на фото и лицо русского снизу. Это его славянская мечта! Гвгвгв проперделся на это. Она еще переборчивая ты гля!
В шоке!  (аноним)  02.11.2020, 13:16
Оценка:  +1
В шоке!
а хто попало хочет с тобой?????
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