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«Обручальное кольцо?»: Ани Лорак засветила важную деталь на своем фото

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Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками очередной фотографией.

Ани Лорак засветила важную деталь на своем фото
Ани Лорак засветила важную деталь на своем фото
instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала милый снимок. На кадре знаменитость позирует сидя на железной лестнице в очень стильном образе. Звезда надела серую толстовку в цветочный принт, светлые джинсы, бежевые ботинки и ярко-желтую жилетку. Облик певица дополнила небрежной прической и нюдовым макияжем. Стоит отметить, что на фото Лорак выглядит очень счастливой.

Самые внимательные поклонники разглядели на безымянном пальце правой руки кольцо, и написали о своих догадках в комментариях к публикации:

«Обручальное кольцо????»

«Раньше у нее не было этого кольца».

«Красавица, просто сияешь!»

«Как всегда прекрасно выглядите».

«Тебя не узнать, очень хорошо выглядишь, супер макияж».

Напомним, что ходят слухи о романе Ани Лорак и Сергея Лазарева. Однако пара свои отношения не подтверждает.

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Теги: Ани Лорак, певица, фото, личная жизнь звезд
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Источник: ivоna bigmir)net

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