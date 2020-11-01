«Обручальное кольцо?»: Ани Лорак засветила важную деталь на своем фото
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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала милый снимок. На кадре знаменитость позирует сидя на железной лестнице в очень стильном образе. Звезда надела серую толстовку в цветочный принт, светлые джинсы, бежевые ботинки и ярко-желтую жилетку. Облик певица дополнила небрежной прической и нюдовым макияжем. Стоит отметить, что на фото Лорак выглядит очень счастливой.
Самые внимательные поклонники разглядели на безымянном пальце правой руки кольцо, и написали о своих догадках в комментариях к публикации:
«Обручальное кольцо????»
«Раньше у нее не было этого кольца».
«Красавица, просто сияешь!»
«Как всегда прекрасно выглядите».
«Тебя не узнать, очень хорошо выглядишь, супер макияж».
Напомним, что ходят слухи о романе Ани Лорак и Сергея Лазарева. Однако пара свои отношения не подтверждает.
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