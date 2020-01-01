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Джиджи Хадид показала первое фото с дочерью от Зейна Малика

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Звездная пара Джиджи Хадид и Зейн Малик показали, как с новорожденной дочерью отметили Хэллоуин.
Джиджи Хадид показала первое фото с дочерью от Зейна Малика
Джиджи Хадид показала первое фото с дочерью от Зейна Малика
Getty Images

Известная американская модель палестинского происхождения Джиджи Хадид, которая в конце сентября стала мамой, поделилась первой фотографией с новорожденной дочерью от бывшего участник группы “One Direction“ Зейна Малика.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 25-летняя звезда подиумов опубликовала снимок с празднования Хэллоуина. На ярком кадре Джиджи появилась в облегающем латексном костюме синего цвета, а ее возлюбленный нарядился в форму ученика факультета Слизерин из Поттерианы.

На руках Зейн держал полторамесячную дочь, имя которой пара пока не рассекретила. Девочка была одета в зеленый костюм и вязанную шапочку. Лицо малышки звездные родители спрятали за смайликом.

Джиджи Хадид показала первое фото с дочерью от Зейна Малика
Джиджи Хадид показала первое фото с дочерью от Зейна Малика
Скриншот

Напомним, ранее Джиджи Хадид растрогала Сеть письмом-обращением к фанам.

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Теги: Джиджи Хадид
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Источник: Ivonа bigmir)net

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